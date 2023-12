Con i botti di capodanno l'inquinamento di Milano è +500%

Milano, quest'anno, a differenza di altre grandi città italiane e qualche comune dell'hinterland, non ha emesso specifiche ordinanze contro i botti di capodanno. Due anni fa, infatti, i giudici del Tar hanno accolto i ricorsi di alcuni commercianti contro il divieto di far esplodere botti. Si tratta dei provvedimenti del Tar della Lombardia numero 2033/2022 e 2034/2022 che hanno stabilito l'annullamento del "divieto di accensione di fuochi d’artificio, compresi i petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, di cui all’art. 10 del regolamento per la qualità dell’aria avente ad oggetto "combustioni all’aperto"".

Ma questo non significa che l'amministrazione comunale inviti a usare i fuochi d'artificio. "I botti di Capodanno sono sicuramente affascinanti, ma sono nocivi per la salute perché immettono nell’atmosfera enormi quantitativi di pm10, un inquinante pericoloso. Dall’analisi pluriennale effettuata da Arpa Lombardia, tra l’ultimo giorno dell’anno e il primo dell’anno si evidenzia sempre un incremento delle concentrazioni di particolato pm10 in aria, con un picco dalla mezzanotte alle primissime ore della giornata. In effetti, i fuochi d'artificio sono la forma di combustione all'aperto con il maggiore contributo emissivo sull’intero territorio comunale. L’impatto dei botti è pari all’8% delle emissioni totali di pm10 a Milano, secondo l’Inventario delle Emissioni di Regione Lombardia", scrive Palazzo Marino.

Fuochi d'artificio, fumogeni e simili, infatti, sono causa di episodi molto intensi di inquinamento da polveri. In condizioni meteorologiche stabili, il primo gennaio vengono regolarmente registrate concentrazioni di PM10 da 2 a 5 volte superiori rispetto ai giorni immediatamente precedenti e successivi, e di 2-3 volte al di sopra del valore limite giornaliero stabilito dall’Ue per la tutela della salute umana.

"Non usate i botti"

"Milano è impegnata da anni in un percorso virtuoso di riduzione degli inquinanti in atmosfera, che ha già portato a un sensibile miglioramento della qualità dell’aria in città. Non siamo ancora ai livelli ottimali, anche a causa della difficile posizione geografica, ma gli sforzi compiuti dimostrano che siamo sulla strada giusta e che tutti i cittadini possono fare la propria parte. Quest’anno l’invito che rivolgiamo a tutti è, quindi, di non sparare botti. Incoraggiamo i nostri amici e familiari a non sparare, inventiamoci un modo meno dannoso di celebrare l’arrivo del nuovo anno, perché nulla può essere di migliore auspicio per noi, i nostri figli e l’ambiente di un primo gennaio con le polveri sottili sotto i limiti di pericolo previsti per legge", scrive ancora il Comune.