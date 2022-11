Botticelli alla torre Pwc, ingressi finiti in pochi secondi: "Oltre 7mila accessi al sito"

Un successo probabilmente ogni oltre aspettativa, l'ennesimo sold out da record e qualche polemica, smorzata sul nascere. "Sguardi dalla Torre - Botticelli", l'iniziativa che ha portato, e porterà, il capolavoro di Botticelli, "Ritratto di Giuliano de’ Medici", alla torre Pwc di Milano continua a fare il pieno di pubblico.

Dopo le prime quattro date che hanno fatto registrare il tutto esaurito, sono infatti già terminati anche gli ingressi per il 7 e 8 dicembre, le "repliche" aggiunte in extremis proprio per venire incontro alle richieste dei cittadini.

Le prenotazioni sono state aperte martedì mattina a mezzogiorno e dopo pochi secondi i posti disponibili, 2.600, erano già stati polverizzati. Numerosissimi aspiranti visitatori - che avrebbero voluto ammirare il capolavoro del Rinascimento all'ultimo piano del Curvo - si sono sfogati lamentadosi per la modalità di "vendita" e ipotizzando malfunzionamenti o scarsa chiarezza nelle procedure.

La stessa Pwc, quindi, nel pomeriggio di mercoledì ha voluto fare chiarezza. "La nostra iniziativa 'Sguardi dalla Torre – Botticelli' ha suscitato un grande interesse. Anche per le due date aggiuntive del 7 e 8 dicembre, è stato raggiunto il sold out in pochi minuti", si legge in una nota. Che ricostruisce: "Alle ore 12.00 di ieri, momento di apertura delle prenotazioni per le nuove date, ci risulta che siano stati accertati oltre 7mila accessi al sito di TicketOne per gli ulteriori 2.600 ingressi messi a disposizione dei cittadini".

Nulla di strano, insomma. Se non una richiesta maggiore - come accade ad esempio per i concerti - rispetto alla capienza. "Contiamo - hanno concluso da Pwc - di proporre ulteriori iniziative in questo ambito anche in futuro coinvolgendo la cittadinanza come in questa occasione".