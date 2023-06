Ferito a bottigliate, finisce in ospedale insieme alla compagna

Un uomo di 37 anni è stato ferito in seguito ad alcune bottigliate in un palazzo di via Frua a Milano (zona viale Bezzi) nella mattinata di lunedì 12 giugno.

Tutto è accaduto intorno alle 9.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri, ma secondo quanto ha riferito la stessa vittima ai detective pare che sia stato aggredito dalla sua compagna, ma sul caso sono ancora in corso accertamenti.

Il 37enne è stato soccorso dai sanitari del 118 (arrivati sul posto in codice rosso) e successivamente è stato trasportato in giallo al San Paolo per alcune ferite al braccio e alla gamba. Ferite da "difesa", dato che sono localizzate sull'avambraccio e sul gomito. Ferita anche la sua ragazza, una donna di 22 anni che, intorno alle 10, è stata soccorsa da un'ambulanza in via Tonezza. Lei presentava alcune ecchimosi e lievi ferite. Per il momento non è chiara l'esatta dinamica di quello che è accaduto, sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.