Il liceo che interrompe l'occupazione per i raid della baby gang

Gli studenti del liceo scientifico Bottoni sono stati costretti a interrompere l'occupazione della scuola con una sera d'anticipo: avrebbero proseguito fino a venerdì mattina ma hanno "sciolto le righe" giovedì sera. Il motivo è la mancanza di sicurezza. Il liceo, nelle notti di occupazione, è stato preso d'assalto da una baby gang del quartiere che ha approfittato per tentare alcune razzie.

Così, quando giovedì sera i ladri si sono ripresentati ben più numerosi e armati di bastoni, gli studenti del Bottoni hanno capito che sarebbe stato meglio interrompere la protesta, iniziata lunedì 14 febbraio. "E' il quarto giorno d'occupazione. Volevamo rimanere fino a domani mattina, ma ci è risultato impossibile. Questa struttura è incontrollabile. Entrano durante la notte. Abbiamo messo gente in ogni postazione, sulle scale antincendio. Abbiamo chiuso le porte. Lo stesso ogni sera, ogni notte, non eravamo al sicuro. E questo perché la struttura non è sicura. Entrano nella notte. Rubano i computer e i soldi nelle macchinette. Questo ci rende impossibile protestare contro i problemi della scuola": così uno studente ha spiegato la situazione ai compagni giovedì sera in cortile.

"Vogliamo scuole sicure, in cui si possano avere anche momenti di socialità sicuri e che non permettano con così tanta facilità l'intrusione e i conseguenti furti", dichiara il collettivo del Bottoni.