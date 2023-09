C'è un branco di cervi alle porte di Milano

Un branco di cervi allo stato brado. Letteralmente. È quello che succede nei boschi tra Cerro Maggiore, Uboldo, Gerenzano e Origgio, comuni a cavallo tra la provincia di Varese e la Città Metropolitana di Milano.

L'allarme è stato lanciato nei giorni scorsi dalle guardie venatorie volontarie che prestano servizio nel territorio del Parco dei Mughetti. Appello ripreso nelle scorse ore dal comune di Gerenzano (Varese) che ha raccomandato agli automobilisti di guidare con prudenza e velocità ridotta, soprattutto la notte.

L'area interessata, più nel dettaglio, è quella del polmone verde tra le province lombarde. Più nel dettaglio: la provinciale 198 a Cerro Maggiore; via Risorgimento, via Inglesina e via per Uboldo a Gerenzano; via per Cantalupo, viale Europa a Origgio; via dell'Acqua, Sp 527, Sp 25, via Caduti della Liberazione, via Cascina Regusella a Uboldo.