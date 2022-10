Stanze per studenti (economiche) e nuova sede di Brera: rinasce lo Scalo Farini

Stanno per partire i lavori per il nuovo campus dell'Accademia di Brera che verrà realizzato all'interno dell'ex scalo ferroviario Farini di Milano. Le attività di cantiere possono iniziare dopo il via libera del Consiglio di Stato sull'accordo di programma per la rigenerazione degli scali ferroviari, sottoscritto a giugno 2017 e frenato dal ricorso di alcuni residenti.

Il nuovo polo avrà ampie vetrate e un atrio di accoglienza aperto alla collettività, che potrà ospitare anche concerti e manifestazioni. Complice la pandemia, si punta alla ‘salubrità’ degli spazi: nessuna cucina comune, un balcone per ogni appartamento e grandi terrazzamenti a verde.

L'intervento, più nel dettaglio, prevederà spazi per la didattica e per le residenze universitarie. In particolare, il progetto generale di riqualificazione dell'ex Scalo Farini si articola in sintesi in due interventi: il primo riguarda la riqualificazione e il recupero della Manica nord dell'edificio esistente, con la suddivisione degli spazi funzionali e la dotazione degli impianti, il secondo prevede la riqualificazione e il recupero della Manica sud (palazzina di ingresso e atrio centrale) dell'edificio esistente e delle aree esterne.

La spesa prevista è di 12 milioni di euro di cui 6 saranno finanziati da regione Lombardia. Nello specifico, l'intervento finanziato dalla regione riguarda la porzione ovest della manica e la galleria nord per una superficie complessiva di circa 3.900 mq, distribuita su due piani fuori terra: al piano terra (2.600 mq complessivi) saranno realizzati 5 laboratori didattici e 2 aule con relativi depositi, mentre al piano primo (1.300 mq complessivi), 5 aule e 2 laboratori audio con il relativo deposito/disimpegno, oltre al soppalco del laboratorio studio foto video/performing arts.

Il nuovo polo dell'accademia, comunque, non sostituirà la storica sede nel cuore di Milano, nata nel Settecento quando non si prevedeva che l'edificio avrebbe accolto 5mila studenti e circa 400 professori. "Il magnifico palazzo di Brera, situato nel centro storico, non era pensato per ospitare i laboratori necessari - ha spiegato il direttore dell’Accademia, Giovanni Iovane, durante la conferenza stampa di presentazione dell’avvio dei lavori - . Da qui la necessità di creare nuovi spazi per i nostri studenti: laboratori moderni e contemporanei, progettati con il Politecnico di Milano, partner finanziario del progetto". Accanto agli spazi didattici sarà costruito uno studentato di 10mila metri quadrati per accogliere gli studenti fuori sede, che costituiscono il 30% degli iscritti all’accademia.