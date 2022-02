Trasloco in Galleria Vittorio Emanuele: Bric's prende il posto di Andrew's Ties

E' stato firmato il contratto con cui Bric's si trasferisce da un negozio ad un altro in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Il marchio, entro il 31 marzo, lascerà le vetrine attualmente occupate e traslocherà in quella di fronte, vuota da un anno, lasciata da Andrew's Ties.

Il negozio attuale è grande 249 metri quadrati, ha due vetrine in Galleria e l'ingresso in via Marino. E' disposto su quattro livelli (tra cui soppalco e ammezzato) ed è stato recentemente messo a bando dal comune, con base d'asta di 722 mila euro (Bric's pagava 287 mila euro all'anno, contratto scaduto a giugno 2020). L'esito del nuovo bando sarà reso pubblico a breve. Tra i concorrenti Tod's, Samsonite e Celine.

Nel frattempo, a giugno 2021, Bric's si è aggiudicato il negozio di fronte, che fino a gennaio 2021 era stato occupato da Zadi - Andrew's Ties, il celebre negozio di cravatte. Il negozio è più piccolo: 101 metri quadrati con ingresso in via Pellico. Bric's pagherà 507.800 euro all'anno.