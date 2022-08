Bruno Arena (Fichi D'India) torna a farsi vedere in pubblico insieme a Max

Bruno Arena dei Fichi D'India torna a farsi vedere sui social. Colpito 9 anni fa da aneurisma cerebrale, riappare dopo molto tempo insieme all'amico Max Cavallari, sua spalla professionale per anni, che dopo la malattia non lo ha mai lasciato solo.

"Buonasera a tutti! Buon sabato sera! Un abbraccio fico a tutti!" scrive Max su Facebook. Nella foto i due sono a fare una bella passeggiata estiva e si fanno immortalare mentre salutano il loro pubblico, che continua a mostrargli grande affetto nonostante ormai da anni siano lontani dalle scene. "Bruno e Max siete e sarete sempre nei miei pensieri e non finirò mai ringraziarvi per le serate e risate divertenti che ci avete regalato e ancora potete regalarci" scrive un fan, sperando di rivederli prima o poi di nuovo insieme su un palco, qualcuno invece si congratula con Cavallari: "E' bellissimo vedere come gli sei vicino, vorrei avere un amico come te".

Come sta Bruno Arena

Era il 2013 quando Bruno Arena venne colpito da aneurisma cerebrale mentre registrava una puntata di Zelig. Ricoverato per mesi in ospedale, poi in una clinica di riabilitazione, gradualmente ha recuperato diverse funzionalità, anche se l'ictus ha lasciato dei segni. Oggi si muove sulla sedia a rotelle e non ha sensibilità in alcune parti del corpo.