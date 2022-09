Bruno Arena (Fichi d'India) è morto

È morto Bruno Arena dei Fichi d'India. L'attore comico è deceduto all'età di 65 anni. Era stato colpito nel 2013 da aneurisma cerebrale mentre registrava una puntata di Zelig. Ricoverato per mesi in ospedale, poi in una clinica di riabilitazione, gradualmente aveva recuperato diverse funzionalità, anche se l'ictus aveva lasciato dei segni indelebili. Si muoveva sulla sedia a rotelle e non aveva sensibilità in alcune parti del corpo.

L'ultima foto dei Fichi d'India insieme

Da non molto era riapparso in una foto insieme all'amico Max Cavallari - sua spalla professionale nel duo comico per anni - che dopo la malattia non lo aveva mai lasciato solo. "Buonasera a tutti! Buon sabato sera! Un abbraccio fico a tutti!" aveva scritto Max su Facebook a inizio agosto.