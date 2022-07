Addio a Brutus, l'amato cigno del Parco Nord ucciso e scuoiato da un uomo

Brutus, il famoso cigno del Parco nord, è stato ucciso. Il triste accaduto nella notte di giovedì 7 luglio, intorno alle 3.30, quando l'animale è stato preso, ammazzato e poi scuoiato da un uomo. Le telecamere del Parco hanno registrato tutto e così sono partite le indagini per individuare il responsabile.

Ad accorgersi che il cigno mancava dal laghetto dove normalmente viveva, nella mattinata, sono state le guardie ecologiche volontarie e i guardiaparco, che hanno trovato ciò che rimaneva dell'animale, ovvero le sue piume. Tutto il resto, infatti, è stato portato via dall'uomo immortalato dalle telecamere di videosorveglianza.

Brutus, battezzato così in riferimento al carattere non sempre docile dei cigni, era conosciutissimo da chiunque frequentasse il Parco nord, dove abitava fin dalla creazione dello spazio verde, avvenuta nel 2015. Le immagini registrate dalle telecamere, riferiscono a MilanoToday dal Parco, mostrano l'uomo avvicinarsi all'animale - che, essendo abituato al contatto con le persone, non è scappato - per poi prenderlo per il collo, ucciderlo e infine scuoiarlo, portando via carne e viscere. Non è quindi escluso che il cigno sia stato soppresso per essere mangiato.

"Era amato da tutti"

“Siamo sconvolti da questo accadimento e particolarmente avviliti dalla morte di Brutus, un animale selvatico amato da tutti i frequentatori del Parco - ha commentato Marzio Marzorati, presidente del Parco Nord Milano -. È una brutale violenza inammissibile che non possiamo assolutamente tollerare perchè un atto grave contro un essere vivente. In queste ore stiamo ricevendo moltissimi messaggi sui social da persone preoccupate, tristi e anche arrabbiate per quanto successo al nostro amato cigno, questo è un segnale di sensibilità e solidarietà da parte di tutta la comunità che apprezziamo".

"Vigileremo con ancora più attenzione e faremo di tutto per identificare e punire la persona che ha commesso questo reato - ha continuato Marzorati -. Grazie al lavoro dei guardiaparco e delle Guardie ecologiche volontarie intensificheremo il lavoro di vigilanza e chiediamo a tuti i frequentatori di collaborare nella tutela della biodiversità del Parco". "Non ci sono parole di fronte a persone che osano 'violentare' la natura in questo modo. Brutus è stato il Re incontrastato del lago di Niguarda e noi tutti lo ricorderemo così", ha detto Erminio Capelloni, responsabile delle Guardie ecologiche volontarie. "Stiamo finendo di visionare le immagini registrate questa notte - ha spiegato la guardiaparco Daniela Mesisina -. Al momento è stato identificato un soggetto, che deve essere ulteriormente indagato. Stiamo procedendo con la notizia di reato, per uccisione di fauna selvatica".

Il ricordo di Brutus

Intanto, sui gruppi Facebook del quartiere Niguarda e dei frequentatori del Parco Nord, sono moltissimi i messaggi di dispiacere e cordoglio per la morte violenta del cigno, diventato una 'mascotte' per tutta la zona. Numerose le fotografie ripescate dall'archivio degli smartphones e postate in queste ore dai cittadini: non manca qualche selfie con Brutus alle spalle, ma ci sono anche scatti suggestivi, con il cigno al tramonto o avvolto nella nebbia, o ancora nell'atmosfera invernale, col parco innevato intorno. Nei commenti e nei post, è accesissimo il dibattito su cosa potrebbe essere accaduto. Prima che il Parco Nord diffondesse la notizia dell'uomo immortalato dalle videocamere, qualcuno ipotizzava che si fosse trattato di predazione da parte di animali selvatici, ad esempio volpi, che frequentano il parco.

"Sembra assurdo ma ci mancherai moltissimo. I bambini ti guardano affascinati. Ricordo un bimbo che mi disse che lui da grande avrebbe voluto fare il cigno", scrive Maria Francesca. "Non riesco a pensare ad altro... l'ho visto ieri sera alle 23 quando chiudeva il Sun Strac, stava bene, è venuto un attimo vicino a curiosare e poi è tornato in mezzo all'acqua", aggiunge Thelma. "Il laghetto non sarà più lo stesso", afferma Enrica. "Si portava i bambini al parco più per vedere Brutus che per prendere aria", scrive Fernando.