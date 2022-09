Il comune che regala corsi di difesa personale alle donne

Obiettivo sicurezza. Il comune di Buccinasco propone otto lezioni di difesa personale femminile presso la palestra Mascherpa. Ad affiancare gli istruttori della polizia locale ci saranno le associazioni di arti marziali "Shoshin Shitõryû Karatedõ" e "Do Jang Rising Hwarang Taekwon-do".

Il corso rientra nell'ambito del progetto "Insieme, più sicuri" ed è finanziato da regione Lombardia. Buccinasco, si legge in una nota dell'amministrazione, ha infatti "vinto il bando per realizzare alcune attività di informazione, educazione e prevenzione insieme alle associazioni radicate e attive sul territorio, per raggiungere in modo più efficace tutte le fasce della popolazione".

Le lezioni, totalmente gratuite, sono dedicate a donne e ragazze dai 16 anni. L'appuntamento è dal 5 al 27 ottobre ogni mercoledì e venerdì, dalle ore 21 alle ore 22.30. Le iscrizioni per il corso serale aperte fino al 25 settembre: basta scaricare il modulo di partecipazione - qui - e inviarlo a polizialocale@comune.buccinasco.mi.it.