Boeri contro l'Anpi su Bucha: "Mi vergogno di voi, la Resistenza aveva scelto"

Anche Stefano Boeri, già assessore alla cultura a Milano, ora presidente della Triennale e archistar di fama internazionale, si dissocia dall'Anpi nazionale, l'associazione dei partigiani, sul massacro avvenuto nella città ucraina di Bucha, nell'hinterland di Kyiv. Il mondo se n'è accorto dal primo di aprile, immediatamente dopo che i soldati russi se ne sono andati. Un massacro simile anche in altre città intorno alla capitale ucraina.

Il comunicato diffuso dall'Anpi ha provocato una durissima reazione da parte di Boeri. Ricordiamo che l'associazione dei partigiani, condannando genericamente quanto avvenuto a Bucha, ha chiesto una "commissione d'inchiesta internazionale guidata dall'Onu e formata da rappresentanti di Paesi neutrali per appurare cosa davvero è avvenuto, perché è avvenuto, chi sono i responsabili". Una posizione apparsa eccessivamente neutrale a molti. Tra cui l'architetto Boeri. Che ha voluto esprimersi esplicitamente attraverso i social network.

"Mi vergogno profondamente di leggere queste righe da parte di un’associazione che sembra aver dimenticato che la Resistenza antifascista aveva scelto da che parte stare, chi fossero i nemici, dove e come riconoscere i colpevoli e le vittime. Al netto di una guerra che, sempre e ovunque, distrugge ogni traccia di umanità", ha scritto Boeri su Facebook aggiungendo che il padre Renato era comandante partigiano in Ossola, lo zio Enzo a Napoli "coordinava insieme agli alleati e al Cln il lancio di armi e dispositivi radio per sostenere la Resistenza" e la madre Cini, staffetta partigiana, "accoglieva e nascondeva le armi e gli uomini paracadutati". Una storia familiare chiarissima.

L'Anpi milanese

Il comunicato dell'Anpi concludeva che "questa terribile vicenda conferma l'urgenza di porre fine all'orrore della guerra e al furore bellicistico che cresce ogni giorno di più". Le parole scelte dall'associazione sembrano far trasparire una terzietà che, anche a sinistra, è stata molto criticata. Le altre due associazioni italiane di partigiani (la socialista Fiap e la cattolica Anpc) si sono nettamente schierate a sostegno dell'Ucraina aggredita, ed anche l'Anpi provinciale di Milano sembra averlo fatto: il 2 aprile, a trent'anni dalla morte di Davide Maria Turoldo, nella basilica di San Carlo al Corso ha organizzato la recitazione della sua 'Salmodia della speranza'. La locandina riproduce i colori della bandiera ucraina e lo slogan recita: "In ricordo della Resistenza Italiana, in onore della Resistenza Ucraina". Una posizione che appare completamente diversa da quella dell'Anpi nazionale.