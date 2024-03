Le strade di Milano sono distrutte: più di 500 buche in sette giorni

Quasi ottanta buche al giorno. Più di tre crateri all’ora. A Milano è sempre più emergenza strade, con le vie della città messe a dura prova dal maltempo degli ultimi giorni. Nel giro di poco più di una settimana - da giovedì scorso a ieri, venerdì - sono infatti state segnalate 555 buche in giro per il capoluogo meneghino, che conta oltre 4mila strade con una lunghezza di 1964 chilometri. “La situazione meteorologica, con una settimana di pioggia pressoché continua dopo un lungo periodo di clima secco, ha reso il manto stradale più soggetto al formarsi di buche profonde", la versione che filtra da palazzo Marino. E in effetti di buche profonde se ne sono formate praticamente ovunque, con evidenti rischi per automobilisti e - soprattutto - motociclisti e ciclisti.

"All’arrivo dell’allerta meteo che segnalava piogge prolungate, le squadre addette alla manutenzione ordinaria erano state preallertate per affrontare l’emergenza e intervenire in maniera tempestiva, soprattutto nelle situazioni più critiche", hanno evidenziato dal comune. Sulle segnalazioni ricevute, metà degli interventi sono stati già effettuati e altri lavori sono stati eseguiti dal Nuir, che opera in emergenza in orario notturno e nei week end.

I cantieri temporanei, inevitabilmente, non saranno una soluzione definitiva. Gli interventi andranno infatti ripetuti ad asfalto asciutto, perché il bitume bagnato non fa presa e tende a disgregarsi in breve tempo, favorendo quindi la creazione di nuove buche. Capitolo via Lancetti, con la preferenziale ormai chiusa da giorni. Nelle scorse ore si è tenuto un sopralluogo per organizzare i lavori, che sembrano però piuttosto complessi. I binari non nuovissimi e il continuo passaggio del tram hanno prodotto una flessione dell’asfalto che costringerà gli operai a rimuovere e riposizionare tutto l’asfalto, rafforzando anche i binari. Il via ai lavori è fissato per lunedì e i cantieri dureranno almeno un mese.

L'emergenza buche inevitabilmente ha riacceso la polemica politica, con l’opposizione che ha messo nel mirino il sindaco Beppe Sala. "Da giorni le strade di Milano sono disseminate di buche grandi come crateri e il comune, con una leggerezza disarmante, ne attribuisce la responsabilità ad una calamità naturale del tutto inedita e sconosciuta: la pioggia. Ma qui l'unica calamità è la cronica sciatteria con cui la sinistra ignora da anni la manutenzione ordinaria della città, inseguendone poi i numerosi danni con toni emergenziali da catastrofe, che sarebbero invece stati tranquillamente evitati con una corretta cura di strade e tombini", il j'accuse di Marco Bestetti, consigliere regionale e comunale di fratelli d'Italia. "Se cinque giorni di pioggia, peraltro moderata, vengono vissuti dal Comune come una catastrofe, tanto da annunciare improbabili piani straordinari di colmatura delle buche - ha attaccato Bestetti - dimostra solo che le nostre strade vengono asfaltate male, con materiali scadenti, solo per risparmiare soldi, a discapito della sicurezza dei cittadini".

Sulla stessa lunghezza d'onda il capo delegazione di Fratelli d'Italia al parlamento europeo Carlo Fidanza e il consigliere comunale di FdI a Milano Francesco Rocca: "Il maltempo di questi giorni ha accentuato la scarsa qualità delle strade di Milano, evidenziando maggiormente, numerose buche e crateri sul manto stradale. Una situazione, decisamente pericolosa, che si scontra con l’idea di città a misura di biciclette e monopattini elettrici sulla quale questa Giunta ha puntato, portando avanti la sua guerra ideologica alle auto".

"Il fallimento dell'amministrazione comunale, anche in materia di manutenzione stradale, è sotto gli occhi di tutti. L'asfalto diventa un colabrodo alle prime piogge, ma l'amministrazione nulla fa per evitarlo, sperperando i soldi dei cittadini in inutili riparazioni lampo saltuarie", hanno recriminato Samuele Piscina, consigliere comunale e segretario milanese della Lega, e Silvia Sardone, europarlamentare e consigliera milanese.

"Chiediamo spiegazioni all'Assessore Censi e al Sindaco Sala sulla mala gestione delle strade milanesi, peraltro affidate nell'ordinaria manutenzione proprio a Mm, società in house che ha già dimostrato a più riprese di avere molte carenze al di fuori della gestione della rete dell'acquedotto e della progettazione delle linee metropolitane. Vorremmo comprendere per quale motivo vengano spesi solo 10 milioni contro i 150 milioni in multe che dovrebbero essere destinati per la manutenzione strade e che tipo di asfalto stiano utilizzando visto che si sgretola a vista d'occhio. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade è davvero scadente e ciò è certificato dalle 600 segnalazioni dei cittadini in appena una settimana. Il Comune non può sempre risparmiare sulla pelle dei cittadini, costretti a rifare i semiassi e a cambiare le gomme", hanno proseguito, annunciando l'arrivo di "un esposto alla Procura della Repubblica poiché tutta la città è un vero colabrodo con l'amministrazione immobile".