Pilomat agli incroci di Corso Buenos Aires, si va verso la pedonalizzazione?

Per il momento non c'è ancora nessun piano operativo per rendere pedonale Corso Buenos Aires ma qualcosa si sta muovendo. La giunta del Municipio 3 ha approvato le priorità da inserire nel piano delle opere pubbliche del 2022 e quelle da inserire nel piano triennale 2023-2025. E proprio tra queste compare la voce "Inserimento di barriere temporaneamente attivabili (es. pilomat) lungo corso Buenos Aires, in corrispondenza degli incroci, per permettere la pedonalizzazione in sicurezza dell’asse periodicamente".

L'obiettivo, dunque, sembra quello di rendere pendonale - almeno temporaneamente ma probabilmente ciclicamente - le traverse dell'asse commerciale di Milano. I pilomat, infatti, renderebbero più semplice la pedonalizzazione temporanea, attualmente affidata a transenne e pattuglie della Locale.

Un corso Buenos Aires completamente inaccessibile a auto e moto, comunque, piace ad alcuni membri della giunta Sala. "Ha un potenziale enorme" ed è "una delle direttrici destinate a diventare Ztl se non addirittura completamente pedonale", aveva detto a inizio febbraio l'assessora all'ambiente e verde del comune di Milano Elena Grandi.

La situazione, comunque, non cambierà a breve, anche se il sindaco Sala, durante la sua campagna elettorale, aveva promesso che entro la fine del suo secondo mandato (2026) avrebbe eliminato tutti i parcheggi lungo il corso per permettere la realizzazione di una pista ciclabile più lineare su entrambi i lati.