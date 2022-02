Corso Buenos Aires? "Mi piacerebbe che fosse pedonale", ha detto l'assessora Grandi

Elena Grandi, assessora all'ambiente e verde del comune di Milano, vorrebbe corso Buoenos Aires pedonale. Lo ha detto intervenendo ad una conferenza stampa online organizzata da Legambiente Lombardia per presentare il dossier Mal'aria 2022. Parlando della pedonalizzazione di aree della città, Grandi ha affermato che il corso "ha un potenziale enorme" ed è "una delle direttrici destinate a diventare Ztl se non addirittura completamente pedonale". L'assessora, esponente di Europa Verde, ha poi difeso la criticata pista ciclabile sul corso: "Sicuramente è sistemabile, ma c'è un fiume di gente in bici, non ne ho mai vista tanta", ha detto.

Più in generale, il comune di Milano farà un censimento dei sottoservizi (le condutture che, nel sottosuolo, trasportano gas e acqua, ma non solo). L'obiettivo di questo censimento è capire dove e come rendere meno pesante l'effetto delle isole di calore e piantare più alberi. "Dobbiamo agire con determinazione sul tema del parcheggio sui nostri viali alberati", ha detto Grandi: "Non si possono più vedere migliaia di auto sulle radici". L'assessora ha portato l'esempio di via Pacini che, presto, verrà sistemata con panchine, giochi e tavolini, mentre ora il parterre è occupato 'in pianta stabile' dalle automobili. Un esempio, quello dell'arteria che collega Piola a Lambrate, che si riproporrà anche altrove.