Al residence sociale, 25 persone al freddo da 2 settimane

Luce staccata nel residence sociale 'Aldo Dice 26' in zona Stephenson a Milano (periferia nord-ovest) da due settimane. Lo denuncia Silvia Paoluzzi, segretaria dell'Unione inquilini. All'interno della struttura, 25 persone tra cui anziani, disabili e bambini, che da due settimane vivono al freddo. "L'unica soluzione proposta dall'assessore alla casa di Milano, Pierfrancesco Maran, è stata quella dei dormitori", attacca Paoluzzi.

Secondo l'Unione inquilini, quella dei dormitori è "una proposta inaccettabile per gran parte dei nuclei". Il residente 'Aldo Dice' era nato, a Sesto San Giovanni, come soluzione temporanea da offrire alle famiglie sfrattate da case private. Chi ci vive, talvolta, viene indirizzato nel residence proprio dai servizi sociali comunali, sia di Milano sia dell'hinterland.

"Possibile che a Milano, con 10mila case popolari vuote, dove la procura ritiene abusivi alcuni grattacieli, non si trovi un alloggio adeguato per 25 persone", chiede Paoluzzi sottolineando che "Milano è una importante città a guida centrosinistra, una guida che ha una sua influenza anche su altre città", e annunciando la richiesta di un incontro alla segretaria del Pd Elly Schlein, e a Pierfrancesco Majorino, consigliere regionale della Lombardia e responsabile nazionale casa del Pd. "Chiederemo loro - conclude Paoluzzi - una iniziativa programmatica su Milano che rappresenti una inversione delle politiche abitative attuate a Milano fino a oggi che non hanno rappresentato una risposta concreta al fabbisogno abitativo dei più poveri e dei precari della casa".