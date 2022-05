Il supermercato che regala 60mila euro di buoni sconto

60mila euro di buoni sconto da spendere nei negozi Conad di Milano (gestiti da commercianti indipendenti associati): saranno distribuiti in omaggio nei cestini della merenda che saranno offerti agli spettatori di Piano City nelle location di Villa Finzi, Parco Chiesa Rossa e h+ in via Soperga. Sono circa 3mila le sportine pronte per essere consegnate a ridosso dei tre palcoscenici. I coupon hanno un valore di 5 euro su una spesa di 25, sono cumulabili tra loro e possono essere impiegati fino al 30 settembre nei 24 punti vendita di a Milano.

"Una manifestazione come Piano City ci dimostra che in una città come Milano la cultura e la responsabilità sociale viaggiano insieme in uno spirito di comunità - ha spiegato l’amministratore delegato di Cia-Conad, Luca Panzavolta -. In questo momento così difficile c’è voglia di tornare a incontrarsi e vivere emozioni positive. Sono valori che condividiamo, quindi abbiamo deciso di sostenere Piano City anche quest’anno, dopo la positiva esperienza del 2021".

Questi i punti vendita dove potranno essere utilizzati i buoni:

2 negozi Sapori&Dintorni (via M. Bandello 2 e via V. Monti 21)

15 negozi Conad (viale Murillo 5, via Circo 1, via Castelbarco 11 P.zza Napoli 11 via Tartini 3/A C.so S. Gottardo 29 via Meda 41, via Merlo 1, via M. Buonarroti 11, via Correnti 6, via A. Astesani 46, viale Montenero 6, via B. Marcello 16 ang. via Boscovich, P.zza Bruzzano 5 e via E. Ponti 45),

2 Conad Spesa Facile (via F.lli Pozzi 1/A e via Venini 37)

5 Conad (via della Ferrera 18, via Padova 224, via Venini 50, corso Lodi 130, via Leoncavallo 15/17).

I concerti in collaborazione con Conad

Villa Finzi, tra i parchi più antichi della città, situato a Gorla, propone nella giornata di sabato 21 maggio 5 concerti realizzati in collaborazione con Conad. In collaborazione con il Conservatorio G. Donizetti di Bergamo alle ore 10.30 si esibiscono Sebastiano Bertulini, Marta Gianola, Andrea Gatti e Daniele Guerra, seguono alle ore 12.00 Tommaso Zucchinali e Alessandro Merisio. Alle ore 14.00 salgono sul palco Stefano Chiappa, Elisa Giaquinto, Giuseppe Morale e seguono alle ore 15.30 Roberta Vorzitelli, Carlotta Boscolo, Lorenzo Cortesi e Daniele Martinelli. Chiude alle 17.30 Ekland Hasa, il pianista che viene dal mare.

Domenica 22, sempre in collaborazione con Conad, le note invadono il Parco Chiesa Rossa situato lungo il Naviglio Pavese. In collaborazione con la Civica Scuola di Musica C. Abbado, si esibiscono alle ore 10.00 Andrea David e Jacopo Mattavelli, alle ore 11.30 Francesca Formenti e Michele Rinaldi, alle ore 14.00 Marco Drufuca e Alessandro Lotto. Seguono alle ore 15.30 Matteo Maianti e Daniele Panizza. Chiude la giornata. Chiude la giornata alle ore 17.15 Roberta Di Mario, con il suo nuovo progetto "Europa".

Sempre domenica alle ore 17.00 alla Fondazione Pasquale Battista Luigi Palombi propone un confronto tra due grandi autori tardoromantici con "Love/Desire – Bruckner/Wagner". Sabato alle ore 11.00, presso h+, il jazz trascinante di Ranieri Schicchi, mentre alle ore 18.00 musica romantica con Chiara Schmidt.