Vaccinazioni anticovid, scende in campo anche Burioni: "Pomeriggio vaccinerò al San Raffaele"

Mascherina, camice e siringa in mano. Anche il virologo Roberto Burioni è sceso in campo per le vaccinazioni anticovid. "Oggi mi aspetta un bel pomeriggio: lo passerò a vaccinare contro Covid-19 al Irccs Ospedale San Raffaele : voglio avere il piacere di fare fisicamente qualcosa contro questo maledetto virus", ha scritto su Facebook il paladino dell’informazione scientifica sui social.

Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale in Lombardia; nella giornata di lunedì 8 marzo sono state vaccinate 26.527 persone. Dal 27 dicembre in totale sono state iniettate 852.507 dosi (su 1.187.610 disponibili, il rapporto è del 71.78 %), stando a quanto è possibile verificare sul sito apposito creato dal ministero della Salute (dati aggiornati alle 6:01 di martedì 9 marzo). Tra i vaccinati 550.388 sono donne e 302.119 uomini.

La fascia d'età maggiormente coperta è quella tra i 50 e i 59 anni, con 180558 'pazienti' sul totale. Seguono le fasce tra i 40-49 (139.394), 80-89 (131.942), 30-39 (108.978) e 60-69 (99.759).

Sui 852.507 vaccinati, ben 406.100 sono operatori sanitari, 205.612 sono personale non sanitario e 81.176 sono ospiti delle Rsa e 131.546 sono over80. Le forze armate che hanno ricevuto il siero sono 21.098, 6.975 il personale scolastico.