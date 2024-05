Alcune linee di bus Atm a Milano saranno modificate

Dal 20 maggio il servizio a chiamata ChiamaBus di Atm si rinnova a Peschiera Borromeo e si estende in via sperimentale a Segrate e Vimodrone, anche in giorni e orari non coperti dai bus di linea. Con l’introduzione dei bus a chiamata, alcuni bus di linea cambiano servizio dal 20 maggio, in alcune tratte e alcuni orari. A darne notizia è proprio l'Azienda trasporti milanesi.

Bus 923, 924, 925 e 927: cambiano servizio dal 20 maggio

Bus 923

Svolge servizio di linea dal lunedì al venerdì (comprese le corse per il cimitero). Di sabato e nei giorni festivi il servizio diventa a chiamata. Le corse scolastiche non cambiano e restano sempre servite dai bus di linea.

Bus 924

È in servizio come sempre nella tratta Lambrate FS-Segrate e, dal lunedì al venerdì, anche sulla diramazione di Cascina Burrona. Nei sabati è in servizio solo tra Lambrate FS e Villaggio Ambrosiano. La tratta tra Villaggio Ambrosiano (fermata Giovanni XXIII/via San Carlo) e Cascina Burrona M2 è servita dai bus a chiamata di sabato e anche nei giorni festivi, fino ad oggi non coperti dal servizio di linea.

Bus 925

È in servizio di linea sulla tratta Cascina Gobba M2-Udine M2 con più corse. La tratta Milano2-Redecesio è servita dai bus a chiamata ChiamaBus tutti i giorni.

Bus 927

È sostituita dai bus a chiamata ChiamaBus tutti i giorni, con un orario di servizio più esteso rispetto agli attuali della linea, oggi limitati ad alcune fasce orarie nei soli giorni feriali. Il servizio a chiamata è attivo anche nei sabati e festivi, giornate oggi non coperte dal servizio di linea.

ChiamaBus: il trasporto pubblico diventa più flessibile e capillare

I servizi a chiamata, complementari a quelli di linea, nascono per rendere più efficiente il trasporto pubblico nei territori, ottimizzando l’offerta di mobilità e adeguandola alle esigenze di cittadine e cittadini.

Collegamento veloce con metropolitane e stazioni ferroviarie.

Viaggio diretto, senza cambi.

Orario libero e oltre 100 fermate diffuse nel territorio.

Prenotazione da app o telefono.

Scoprite come funziona ChiamaBus e come prenotare a questa pagina.