Gli autobus Atm che collegano Milano con l'Idroscalo

Tornano in servizio le linee 183 e 188 che collegano Milano e i locali notturni dell’Idroscalo, anche nel fine settimana. Vale il biglietto da 2 euro, non l'abbonamento urbano. Per viaggiare tra Milano e l’Idroscalo a bordo delle linee 183 e 188 basta il biglietto ordinario (quello da 2 euro, tariffa Mi Mi3). Se avete un abbonamento urbano, dovete caricare l'integrazione da 1,60 € direttamente sulla tessera.

Linea 183

I bus collegano l’Idroscalo con l’aeroporto di Linate, capolinea di interscambio con la linea 73 che arriva dal centro città.

Date e orari

28 e 29/5 e 4 e 5/6 in servizio sabato e domenica

dal 9/6 al 28/8 in servizio tutti i giorni

Nelle giornate di sabato, l’ultima corsa dall’Idroscalo parte all’1:02 e arriva fino a Milano (via Cavallotti/San Babila M1). Trovate gli orari a questa pagina..

Fermate

Direzione Linate: Strada Provinciale 15b (capolinea ingresso Punta dell’Est), Parco Idroscalo/Circolo Magnolia.

Direzione Idroscalo: piazzale Aeroporto di Linate, Parco Idroscalo/Circolo Magnolia, Strada Provinciale 14 Rivoltana dopo via Circonvallazione (ingresso Idroscalo tribune).

Linea 188

I bus notturni permettono di raggiungere l’Idroscalo dal capolinea di Porta Vittoria, fermata di interscambio con le linee 90/91 e le linee S delle ferrovie suburbane.

Date e orari

In servizio nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica, dalle 24 alle 4:

dal 21/5 al 7/8

nella notte tra l’1 e il 2/6

dal 27/8 al 18/9

Trovate gli orari a questa pagina.

Le fermate