Il bus a chiamata nei comuni dell'hinterland: come si prenota e quanto costa

Si estende all'hinterland est di Milan il servizio di Atm "ChiamaBus", un servizio di bus a chiamata integrato rispetto al normale servizio di linea. Dal 20 maggio sarà attivo a Segrate e Vimodrone, e sarà rinnovato a Peschiera Borromeo. L'utente prenota il bus scegliendo giorno, orario, fermata di partenza e fermata di arrivo. I bus collegheranno alcune zone dei tre Comuni dell'hinterland con punti strategici: stazioni delle metropolitane M2 (Cascina Burrona, Vimodrone e Cascina Gobba) e M3 (San Donato), il capolinea della M4 a Linate e la stazione ferroviaria di Segrate.

Le fermate a disposizione dei cittadini saranno più di 100, e i bus (caratterizzati dalla livrea gialla) saranno accessibili anche ai disabili e a coloro che hanno difficoltà motorie. "ChiamaBus" è attivo a Peschiera Borromeo dal lunedì al sabato dalle 6 alle 21 (non nei giorni festivi e non ad agosto), a Segrate e Vimodrone (e nell'area in comune con Peschiera) dal lunedì al sabato dalle 6 alle 21.30 e nei giorni festivi dalle 7.30 alle 20. Il normale servizio di trasporto sarà riprogrammato su alcune linee.

Come funziona e quanto costa il bus a chiamata

L'intera zona è divisa in tre aree: verde (Vimodrone-Segrate), azzurra (Vimodrone-Segrate-Peschiera) e rossa (Peschiera). Dall'area verde si può andare in area verde o azzurra; dall'area rossa in area rossa o azzurra; dall'area azzurra in tutte le aree.

Per prenotare il servizio occorre telefonare al numero 0248034803 o scaricare l'app "ChiamaBus Atm". È possibile prenotare fino a 4 posti. Il viaggio si può prenotare a partire da 7 giorni e fino a mezz'ora prima della partenza. Il viaggio può essere modificato o cancellato. Valgono le stesse tariffe del servizio di linea, quindi in questo caso la zona tariffaria Mi3, con biglietto o abbonamento Stibm.