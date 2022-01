A Milano torna il Bus degli Angeli

Torna a percorrere le strade di Milano il bus degli Angeli, in collaborazione con i City Angels, dopo la pausa forzata dell’inverno 2021. Nel rispetto dei protocolli in vigore per il contenimento della diffusione del virus covid-19, il bus porterà pasti caldi, bevande, indumenti, coperte e assistenza qualificata ai più bisognosi. A differenza degli anni passati, a causa dell’emergenza sanitaria, non sarà possibile accogliere a bordo coloro che sono senza fissa dimora.

I City Angels saranno provvisti di super green pass e di mascherina FFP2, dovranno sottoporsi a misurazione della temperatura prima dell’inizio del servizio, e avranno l’obbligo di igienizzarsi le mani alla risalita di ogni fermata.

Le tappe del bus degli Angeli

Il bus circolerà per cinque sere a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 21 a mezzanotte, fino a giovedì 10 marzo 2022. Le zone servite nel dettaglio:

- lunedì: stazione Porta Genova, piazza XXIV Maggio, via Ripamonti, via G. da Cermenate, viale Famagosta;

- martedì: piazza Argentina, piazzale Lotto, stazione Lampugnano, piazzale Brescia;

- mercoledì: corso Europa, piazza Duomo;

- giovedì: corso Europa, via Meravigli;

- venerdì: stazione Cadorna, piazzale Lotto, piazzale Brescia.

Già nelle scorse settimane Atm ha messo a disposizione il mezzanino della stazione Centrale, il corridoio tra la linea gialla e la linea verde della metropolitana, dove sono stati allestiti 65 posti letto per accogliere coloro che sono senza fissa dimora.