Tra due anni la metà dei bus di Milano sarà elettrica, ha detto Atm

Nel 2026 la metà dei bus Atm che circolerà per le strade di Milano sarà elettrica. Non è un’ipotesi ma una promessa quella che ha fatto l’azienda trasporti milanesi. “Stiamo proseguendo il nostro progetto full electric e siamo nei tempi. Abbiamo ad oggi una flotta di circa 240 autobus, saranno 280 alla fine del 2024, per il 2026 avremo completato gli acquisti per il 50% dell’intera flotta coi fondi del Pnrr”. Lo ha detto l’ad di Atm, Arrigo Giana a margine della visita con il sindaco Giuseppe Sala e il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, al deposito Atm di San Donato.

"Parallelamente - ha proseguito Giana - stiamo procedendo alla costruzione di due nuovi depositi, che è la parte più complessa perché costruire un nuovo deposito in città non è una cosa banale. Ci sono due aree individuate in viale Toscana di fronte all’area nuova della Bocconi e in Triboniano di fianco al Cimitero Maggiore. Stiamo progettando delle infrastrutture che siano inserite nell’ambiente e che non costituiscano una barriera per chi ci vive intorno ma una opportunità. L’idea è di costruire degli spazi che poi verranno resi alla comunità con ambiti verdi o spazi per essere utilizzati per convegni".