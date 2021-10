Miliardi dall'Europa per il trasporto pubblico, ma la burocrazia rischia di non far spendere i soldi

I fondi europei del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per la mobilità elettrica nel trasporto pubblico locale ammontano a qualcosa come tre miliardi e seicento milioni di euro. Ma, essendo a scadenza, è possibile qualche intoppo che impedisca di spenderli.

Lo ritiene Arrigo Giana, direttore generale di Atm, intervenuto lunedì 18 ottobre alla conferenza nazionale della mobilità elettrica che si è tenuta a Milano. "Se non semplificheremo le procedure - ha detto Giana - faremo molta fatica a spendere questi soldi". Il direttore generale di Atm ha messo in guardia sui tempi della burocrazia, stimando almeno quattro o cinque anni per l'inizio dei lavoro e l'acquisizione di nuovi mezzi.

Su Milano, Atm prevede 1.200 bus elettrici entro il 2030, di cui circa duecento entro la fine del 2021.