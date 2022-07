Itabus e regionali Trenitalia: su sito e app tutte le combinazioni di viaggio

Da oggi Italo offre nuove soluzioni di viaggio ai suoi passeggeri, grazie alla combinazione dei propri servizi AV con i collegamenti su gomma a lunga percorrenza di Itabus e quelli ferroviari regionali di Trenitalia. Sul sito italotreno.it e da settembre sull’app Italo Treno, anche grazie al supporto tecnologico di Trainline, sarà possibile acquistare i biglietti AV e quelli di altri vettori in un’unica transazione, in maniera semplice e veloce con il chiaro obiettivo di facilitare l’acquisto del viaggio e offrire una scelta che copra la maggior parte del territorio nazionale.

Sempre sul sito italotreno.it sarà possibile verificare tutte le combinazioni disponibili, semplificando i passaggi di acquisto, conoscendo in anticipo prezzi, durata e tempi di connessione tra un operatore ed un altro. In questo modo, Italo connette al proprio network Alta Velocità numerose nuove destinazioni servite da altri vettori: città d’arte, meraviglie naturalistiche e piccoli borghi inesplorati lungo la Penisola; da Nord a Sud collegando anche la Sicilia. Infatti, sarà possibile per i viaggiatori acquistare direttamente sul sito italotreno.it soluzioni di viaggio continuate e così raggiungere mete che fino ad oggi non erano connesse ai servizi AV di Italo.

Un sistema che consentirà di avere a disposizione servizi operativi 24h su 24, potendo utilizzare anche i viaggi notturni degli altri operatori, una volta scesi dal treno Italo.