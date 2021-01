Scuola dal 25 gennaio: orari bus-navetta Atm dalle scuole superiori alle stazioni metro

Dal 25 gennaio Atm introduce un servizio di bus-navetta per gli studenti che collega gli istituti scolastici più frequentati con le stazioni della metropolitana.

Linee e regole di viaggio

In questa pagina trovate le linee che servono ciascun istituto, le fermate delle navette e gli orari programmati per l’entrata a scuola della mattina e l’uscita del pomeriggio. È importante seguire le indicazioni del conducente per salire e scendere dai mezzi e prendere posto a bordo, in modo da evitare assembramenti.

Agnesi e Feltrinelli

Questi istituti sono serviti dalla linea AGNESI (via Tabacchi)/FELTRINELLI < > ROMOLO M2.

FERMATE

In corrispondenza delle scuole , le navette fermano in via Balilla, dopo via Tabacchi

A Romolo M2 fermano in viale Liguria davanti alla fermata Romolo (linee 47, 91, 325 e 351)

MATTINA, PARTENZE DA ROMOLO

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:50

POMERIGGIO, PARTENZE DALLE SCUOLE

Prima corsa alle 12:35

Ultima corsa alle 15:41

Cavalieri

Questo istituto è servito dalla linea CAVALIERI (via Curiel) < > FAMAGOSTA M2.

FERMATE

In corrispondenza della scuola , le navette fermano in via Lope de Vega, prima di via Curiel

A Famagosta M2 fermano in viale Famagosta 75 (in corrispondenza della fermata delle linee 95 e NM2)

MATTINA, PARTENZE DA FAMAGOSTA

Prima corsa alle 7:05

Ultima corsa alle 9:50

POMERIGGIO, PARTENZE DALLA SCUOLA

Prima corsa alle 12:34

Ultima corsa alle 15:19

Marie Curie Sraffa

Questo istituto è servito dalla linea MARIE CURIE SRAFFA (via Fratelli Zoia) < > SAN SIRO STADIO M5.

FERMATE

In corrispondenza della scuola , le navette fermano in via Pio II, prima di via Fratelli Zoia (in corrispondenza della fermata della linea 49)

A San Siro Stadio M5 fermano in via Harar (in corrispondenza della fermata delle linee 49, 78, 80 e 423)

MATTINA, PARTENZE DA SAN SIRO STADIO

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:41

POMERIGGIO, PARTENZE DALLA SCUOLA

Prima corsa alle 13:15

Ultima corsa alle 15:43

Marconi

Questo istituto è servito dalla linea MARCONI (via Narcisi) < > INGANNI M1.

FERMATE

In corrispondenza della scuola , le navette fermano in via Cascina Corba, dopo via degli Astri

A Inganni M1 fermano in via Inganni, prima di via Berna (in corrispondenza della fermata delle linee 49 e 327)

MATTINA, PARTENZE DA INGANNI

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:48

POMERIGGIO, PARTENZE DALLA SCUOLA

Prima corsa alle 13:35

Ultima corsa alle 16:11

Steiner

Questo istituto è servito dalla linea STEINER (via San Dionigi) < > CORVETTO M3.

FERMATE

In corrispondenza della scuola , le navette fermano in via dei Cinquecento, dopo via San Dionigi

A Corvetto M3 fermano in via Lucania, prima di Corvetto (in corrispondenza della fermata della linea 93)

MATTINA, PARTENZE DA CORVETTO

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:30

POMERIGGIO, PARTENZE DALLA SCUOLA

Prima corsa alle 13:05

Ultima corsa alle 15:59

Erasmo da Rotterdam

Questo istituto è servito dalla linea ERASMO DA ROTTERDAM (via Livorno) < > SESTO MARELLI M1.

FERMATE

In corrispondenza della succursale di via Livorno , le navette fermano in via Carlo Marx, dopo via Livorno (di fronte alla scuola).

A Sesto Marelli M1, fermano davanti alla stazione metropolitana (in corrispondenza della fermata del bus 53)

MATTINA, PARTENZE DA SESTO MARELLI

Prima corsa alle 7:00 per la succursale di via Livorno

Ultima corsa alle 9:50

POMERIGGIO, PARTENZE DALLA SCUOLA

Prima corsa alle 12:20 dalla succursale di via Livorno

Ultima corsa alle 15:10 dalla succursale di via Livorno

Russell e Galvani

Questi istituti sono serviti dalla linea RUSSELL/GALVANI (via Gatti) < > MACIACHINI M3.

FERMATE

In corrispondenza delle scuole , le navette fermano in piazza Ospedale Maggiore (in corrispondenza della fermata delle linee 51, 166 e 172)

A Maciachini M3 fermano in viale Jenner, prima di Maciachini (in corrispondenza della fermata della linea 82)

MATTINA, PARTENZE DA MACIACHINI

Prima corsa alle 6:55

Ultima corsa alle 9:37

POMERIGGIO, PARTENZE DALLE SCUOLE

Prima corsa alle 13:00

Ultima corsa alle 15:42

Galilei

Questo istituto è servito dalla linea GALILEI (via Paravia) < > LOTTO M1 M5.

FERMATE

In corrispondenza della scuola , le navette fermano in via Capecelatro 47 (in corrispondenza della fermata della linea 49)

A Lotto M1 M5 fermano in piazzale Lotto (in corrispondenza della fermata dei bus aeroportuali)

MATTINA, PARTENZE DA LOTTO

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:41

POMERIGGIO, PARTENZE DALLA SCUOLA

Prima corsa alle 12:17

Ultima corsa alle 14:41

Vespucci

Questo istituto è servito dalla linea VESPUCCI (via Valvassori Peroni) < > LAMBRATE FS M2.

FERMATE

In corrispondenza della scuola , le navette fermano in largo Murani (in corrispondenza della fermata delle linee 45 e 61)

A Lambrate FS M2 fermano in via Viotti (in corrispondenza della fermata della linea 924)

MATTINA, PARTENZE DA LAMBRATE

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:30

POMERIGGIO, PARTENZE DALLA SCUOLA

Prima corsa alle 12:10

Ultima corsa alle 16:32

Lagrange e Pareto

Questi istituti sono serviti dalla linea LAGRANGE/PARETO (via Litta Modignani) < > AFFORI FN M3.

FERMATE

In corrispondenza delle scuole , le navette fermano in via Litta Modignani 65 (in corrispondenza della fermata delle linee 40 e 41)

Ad Affori FN M3 fermano in via Astesani (in corrispondenza della fermata della linea Q41)

MATTINA, PARTENZE DA AFFORI

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:53

POMERIGGIO, PARTENZE DALLE SCUOLE

Prima corsa alle 13:05

Ultima corsa alle 15:44

Vittorini

Questo istituto è servito dalla linea VITTORINI (via Mario Donati) < > BANDE NERE M1.

FERMATE

In corrispondenza della scuola , le navette fermano in via Bartolomeo D’Alviano, dopo via Donati

A Bande Nere M1 fermano in piazza delle Bande Nere (in corrispondenza della fermata delle linee 67, 98 e 151)

MATTINA, PARTENZE DA BANDE NERE

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 8:07

POMERIGGIO, PARTENZE DALLA SCUOLA

Prima corsa alle 12:05

Ultima corsa alle 14.27

Sacro Cuore

Questo istituto è servito dalla linea SACRO CUORE (via Rombon) < > LAMBRATE FS M2.

FERMATE

In corrispondenza della scuola , le navette fermano in via Rombon

A Lambrate FS M2 fermano in via Viotti, prima della fermata della linea 924

MATTINA, PARTENZE DA LAMBRATE

Prima corsa alle 7:50

Ultima corsa alle 9:42

POMERIGGIO, PARTENZE DALLA SCUOLA

Prima corsa 13:05

Ultima corsa alle 14:57

SABATO MATTINA, PARTENZE DA LAMBRATE

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 8:52

SABATO POMERIGGIO, PARTENZE DALLA SCUOLA

Prima corsa alle 12:20

Ultima corsa alle 13:44

Conti

Questo istituto è servito dalla linea CONTI (via Betti) < > BONOLA M1.

FERMATE

In corrispondenza della scuola , le navette fermano in via Betti 56 (in corrispondenza della fermata dei Servizi Scuola)

A Bonola M1 fermano in via Ugo Betti (in corrispondenza della fermata della linea 69)

MATTINA, PARTENZE DA BONOLA

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:55

POMERIGGIO, PARTENZE DALLA SCUOLA

Prima corsa alle 12:05

Ultima corsa alle 14:46

Molinari, Vespucci, Maxwell, Besta, Caravaggio (zona Cimiano), Leonardo da Vinci e Falck (Cologno)

Queste scuole sono servite dalla linea ISTITUTI CIMIANO M2 (via Crescenzago/Via don Calabria) < > ISTITUTI COLOGNO NORD M2 (via L. Da Vinci).

FERMATE

Udine M2 : le navette fermano in via Carnia, dopo piazza Udine (in corrispondenza delle fermate dei bus 55, 75 e 925)

Cimiano M2 : le navette fermano in via Don Calabria/via Pusiano. Fermata utile per raggiungere gli istituti Molinari, Vespucci, Maxwell, Besta e Caravaggio

Crescenzago M2 : le navette fermano in via Rizzoli/via Cazzaniga

Cascina Gobba M2 : le navette fermano nel piazzale della stazione M2

Cologno Sud M2 : le navette fermano in via Giovanni XXIII

Cologno Centro M2 : le navette fermano in via Dalla Chiesa/via Dall'Acqua

: le navette fermano in via Dalla Chiesa/via Dall'Acqua Cologno Nord M2: le navette fermano in via C. A. dalla Chiesa (in corrispondenza delle fermate dei bus 701, 702 e 707). Fermata utile per raggiungere gli istituti Falck e Leonardo Da Vinci

MATTINA, PARTENZE DA UDINE M2

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:36

POMERIGGIO, PARTENZE DA COLOGNO NORD M2

Prima corsa alle 12:45

Ultima corsa alle 16:29

Verri e Einstein

Queste scuole sono servite dalla linea ISTITUTI LODI M3 (via Lattanzio/ Via Einstein) < > SAN DONATO M3.

FERMATE

In corrispondenza delle scuole , le navette fermano in corso Lodi, dopo piazzale Lodi (in corrispondenza della fermata Lodi M3 dei bus 65 e 77).

A San Donato M3 fermano in via G. Impastato (in corrispondenza delle fermate dei bus turistici).

MATTINA, PARTENZE DA SAN DONATO M3

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:30

POMERIGGIO, PARTENZE DA LODI M3

Prima corsa alle 12:35

Ultima corsa alle 15:17

Torricelli, Varalli e Allende

Queste scuole sono servite dalla linea ISTITUTI PIAZZA ABBIATEGRASSO M2 (via Dini) < > FAMAGOSTA M2.

FERMATE

In corrispondenza delle scuole , le navette fermano in piazza Abbiategrasso M2 (in corrispondenza della fermata del bus 65).

A Famagosta M2 fermano in via Famagosta 75 (in corrispondenza delle fermate dei bus 95 e NM2).

MATTINA, PARTENZE DA FAMAGOSTA M2

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:48

POMERIGGIO, PARTENZE DA PIAZZA ABBIATEGRASSO M2

Prima corsa alle 13:00

Ultima corsa alle 16:36

Gentileschi e Cardano

Queste scuole sono servite dalle linee

ISTITUTI LAMPUGNANO (via Natta) < > BISCEGLIE M1

ISTITUTI LAMPUGNANO (via Natta) < > MOLINO DORINO M1

FERMATE

In corrispondenza delle scuole, le navette fermano vicino alle fermate del bus 68, davanti alla stazione Lampugnano M1:

- via Natta, dopo via Ziegler (per Bisceglie M1)

- via Natta, dopo via Trenno (per Molino Dorino M1)

A Bisceglie M1, fermano in via F. Parri (in corrispondenza della fermata del bus 76).

A Molino Dorino M1, fermano in piazzale della stazione metropolitana (in corrispondenza della fermata del bus 35).

MATTINA, PARTENZE DA BISCEGLIE M1 PER LAMPUGNANO M1

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:37

POMERIGGIO, PARTENZE DA LAMPUGNANO M1 PER BISCEGLIE M1

Prima corsa alle 12:20

Ultima corsa alle 16:21

MATTINA, PARTENZE DA MOLINO DORINO M1 PER LAMPUGNANO M1

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:36

POMERIGGIO, PARTENZE DA LAMPUGNANO M1 PER MOLINO DORINO M1

Prima corsa alle 12:20

Ultima corsa alle 16:19