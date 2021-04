I bus navetta di Atm riservati agli studenti a Milano: le scuole, gli orari e le fermate

Obiettivo numero uno: evitare gli assembramenti. Da lunedì 26 aprile, giorno del passaggio in zona gialla e del ritorno alla didattica in presenza anche delle scuole superiori - con un limite minimo del 70% -, i mezzi pubblici meneghini e lombardi tornano sotto pressione.

Atm e Trenord hanno aumentato le corse di metro e treni per provare a rispondere concretamente al rischio assembramento e la Prefettura di Milano, insieme al comune, ha cercato di ridisegnare gli orari della città, spostando le aperture di negozi e uffici per di "liberare" i mezzi al mattino per gli studenti. La stessa Atm, nell'ambito del "Patto Milano per la scuola", ha anche messo in campo una serie di bus navetta per collegare le fermate metropolitane e le scuole, con il fine di svuotare bus e tram, la cui capienza massima anche in zona gialla resta al 50%.

"Abbiamo previsto un servizio di bus navetta per gli studenti che collegano oltre 30 istituti scolastici tra i più frequentati con le stazioni della metropolitana", hanno sottolineato dall'azienda di Foro Bonaparte, che aveva già lanciato l'iniziativa nei mesi scorsi e che adesso, proprio a partire dal 26 aprile, ha aggiunto altri due istituti.

Ecco nel dettaglio il piano di Atm, con le scuole servite dal servizio, gli orari e le fermate.

Agnesi (sede di via Bazzi) e Galdus

Questi istituti sono serviti dalla linea AGNESI (via Bazzi)/GALDUS < > LODI M3.

Fermate:

In corrispondenza delle scuole, le navette fermano in via Bazzi, dopo via Spadolini

A Lodi M3 fermano in corso Lodi, dopo piazzale Lodi (linee 65 e 77)

MATTINA, PARTENZE DA LODI

Prima corsa alle 7:10

Ultima corsa alle 9:25

POMERIGGIO, PARTENZE DALLE SCUOLE

Prima corsa alle 12:35

Ultima corsa alle 15:50

Agnesi (sede di via Tabacchi) e Feltrinelli

Questi istituti sono serviti dalla linea AGNESI (via Tabacchi)/FELTRINELLI < > ROMOLO M2.

FERMATE

In corrispondenza delle scuole, le navette fermano in via Balilla, dopo via Tabacchi

A Romolo M2 fermano in viale Liguria davanti alla fermata Romolo (linee 47, 91, 325 e 351)

MATTINA, PARTENZE DA ROMOLO

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:50

POMERIGGIO, PARTENZE DALLE SCUOLE

Prima corsa alle 12:35

Ultima corsa alle 15:41

Rosa Luxemburg

Questa scuola è servita dalla linea ROSA LUXEMBURG < > BISCEGLIE M1.

FERMATE

In corrispondenza della scuola, le navette fermano in via degli Ulivi.

Da Bisceglie M1 le navette per la scuola partono da via Lucca 14 (in corrispondenza delle fermate dei bus 63 e 78).

Al rientro da scuola, a Bisceglie M1 le navette arrivano in via Parri (in corrispondenza delle fermate dei bus 58, 63 e 76).

MATTINA, PARTENZE DA BISCEGLIE M1

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:35

POMERIGGIO, PARTENZE DALLA SCUOLA

Prima corsa alle 12:20

Ultima corsa alle 14:35

Cavalieri

Questo istituto è servito dalla linea CAVALIERI (via Curiel) < > FAMAGOSTA M2.

FERMATE

In corrispondenza della scuola, le navette fermano in via Curiel, di fronte all’ingresso della scuola.

A Famagosta M2 fermano in viale Famagosta 75 (in corrispondenza della fermata delle linee 95 e NM2)

MATTINA, PARTENZE DA FAMAGOSTA

Prima corsa alle 7:05

Ultima corsa alle 9:50

POMERIGGIO, PARTENZE DALLA SCUOLA

Prima corsa alle 12:34

Ultima corsa alle 15:19

Marie Curie Sraffa

Questo istituto è servito dalla linea MARIE CURIE SRAFFA (via Fratelli Zoia) < > SAN SIRO STADIO M5.

FERMATE

In corrispondenza della scuola, le navette fermano in via Pio II, prima di via Fratelli Zoia e in via Rossellini, prima di via Paone (in corrispondenza delle fermate della linea 49)

A San Siro Stadio M5 fermano in via Harar (in corrispondenza della fermata delle linee 49, 78, 80 e 423)

MATTINA, PARTENZE DA SAN SIRO STADIO

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:41

POMERIGGIO, PARTENZE DALLA SCUOLA

Prima corsa alle 13:15

Ultima corsa alle 15:43

LINEA ALTERNATIVA

Chi abita in zona Lampugnano o Bisceglie e va a scuola all’istituto Marie Curie Sraffa, può usare anche le navette delle linee che servono gli istituti di Lampugnano salendo alla fermata di via Venegoni/via Pio II.

Marconi

Questo istituto è servito dalla linea MARCONI (via Narcisi) < > INGANNI M1.

FERMATE

In corrispondenza della scuola, le navette fermano in via Cascina Corba, dopo via degli Astri

A Inganni M1 fermano in via Inganni, prima di via Berna (in corrispondenza della fermata delle linee 49 e 327)

MATTINA, PARTENZE DA INGANNI

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 8:20

POMERIGGIO, PARTENZE DALLA SCUOLA

Prima corsa alle 12:45

Ultima corsa alle 14:53

Steiner

Questo istituto è servito dalla linea STEINER (via San Dionigi) < > CORVETTO M3.

FERMATE

In corrispondenza della scuola, le navette fermano in via dei Cinquecento, dopo via San Dionigi

A Corvetto M3 fermano in via Lucania, prima di Corvetto (in corrispondenza della fermata della linea 93)

MATTINA, PARTENZE DA CORVETTO

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:54

POMERIGGIO, PARTENZE DALLA SCUOLA

Prima corsa alle 14:00

Ultima corsa alle 16:21

Erasmo da Rotterdam

Questo istituto è servito dalla linea ERASMO DA ROTTERDAM (via Livorno) < > SESTO FS M1.

FERMATE

A Sesto FS 1 Maggio M1, le navette fermano in viale Gramsci (davanti alla stazione metropolitana).

In corrispondenza della sede di viale Italia, le navette fermano in via Giovanna d'Arco/viale Italia (in direzione via Livorno) e in viale Italia/via Cantore (in direzione Sesto FS).

In corrispondenza della succursale di via Livorno, le navette fermano in via Carlo Marx dopo via Livorno (di fronte alla scuola).

MATTINA, PARTENZE DA SESTO FS 1 MAGGIO M1

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:10

POMERIGGIO, PARTENZE DALLA SCUOLA

Prima corsa alle 12:00 dalla succursale di via Livorno

Ultima corsa alle 14:50 dalla succursale di via Livorno

Russell e Galvani

Questi istituti sono serviti dalla linea RUSSELL/GALVANI (via Gatti) < > MACIACHINI M3.

FERMATE

In corrispondenza delle scuole, le navette fermano in piazza Ospedale Maggiore (in corrispondenza della fermata delle linee 51, 166 e 172)

A Maciachini M3 fermano in viale Jenner, prima di Maciachini (in corrispondenza della fermata della linea 82)

MATTINA, PARTENZE DA MACIACHINI

Prima corsa alle 6:55

Ultima corsa alle 9:37

POMERIGGIO, PARTENZE DALLE SCUOLE

Prima corsa alle 13:00

Ultima corsa alle 15:42

Galilei

Questo istituto è servito dalla linea GALILEI (via Paravia) < > LOTTO M1 M5.

FERMATE

In corrispondenza della scuola, le navette fermano in via Capecelatro 47 (in corrispondenza della fermata della linea 49)

A Lotto M1 M5 fermano in piazzale Lotto (in corrispondenza della fermata dei bus aeroportuali)

MATTINA, PARTENZE DA LOTTO

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:41

POMERIGGIO, PARTENZE DALLA SCUOLA

Prima corsa alle 12:17

Ultima corsa alle 14:41

Vespucci

Questo istituto è servito dalla linea VESPUCCI (via Valvassori Peroni) < > LAMBRATE FS M2.

FERMATE

In corrispondenza della scuola, le navette fermano in largo Murani (in corrispondenza della fermata delle linee 45 e 61)

A Lambrate FS M2 fermano in via Viotti (in corrispondenza della fermata della linea 924)

MATTINA, PARTENZE DA LAMBRATE

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:30

POMERIGGIO, PARTENZE DALLA SCUOLA

Prima corsa alle 12:10

Ultima corsa alle 16:32

Lagrange e Pareto

Questi istituti sono serviti dalla linea LAGRANGE/PARETO (via Litta Modignani) < > AFFORI FN M3.

FERMATE

In corrispondenza delle scuole, le navette fermano in via Litta Modignani (in corrispondenza della fermata delle linee 40 e 41):

- via Litta Modignani 65. Fermata utile per raggiungere l'istituto Lagrange

- via Litta Modignani, prima di via Salemi. Fermata utile per raggiungere l'istituto Pareto

- via Litta Modignani 61 (per Affori FN M3)

Ad Affori FN M3 fermano in via Astesani (in corrispondenza della fermata della linea Q41)

Nuova fermata: Quarto Oggiaro FN

MATTINA, PARTENZE DA AFFORI

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:53

POMERIGGIO, PARTENZE DALLE SCUOLE

Prima corsa alle 13:05

Ultima corsa alle 15:44

Vittorini

Questo istituto è servito dalla linea VITTORINI (via Mario Donati) < > BANDE NERE M1.

FERMATE

In corrispondenza della scuola, le navette fermano in via Bartolomeo D’Alviano, dopo via Donati

A Bande Nere M1 fermano in piazza delle Bande Nere (in corrispondenza della fermata delle linee 67, 98 e 151)

MATTINA, PARTENZE DA BANDE NERE

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 8:07

POMERIGGIO, PARTENZE DALLA SCUOLA

Prima corsa alle 12:05

Ultima corsa alle 14.27

Sacro Cuore

Questo istituto è servito dalla linea SACRO CUORE (via Rombon) < > LAMBRATE FS M2.

FERMATE

In corrispondenza della scuola, le navette fermano in via Rombon

A Lambrate FS M2 fermano in via Viotti, prima della fermata della linea 924

MATTINA, PARTENZE DA LAMBRATE

Prima corsa alle 7:50 (il sabato anticipata alle 7:00)

Ultima corsa alle 9:42 (il sabato anticipata alle 8:52)

POMERIGGIO, PARTENZE DALLA SCUOLA

Prima corsa 13:05 (il sabato anticipata alle 12:20)

Ultima corsa alle 14:57 (il sabato anticipata alle 13:44)

Conti

Questo istituto è servito dalla linea CONTI (via Betti) < > BONOLA M1.

FERMATE

In corrispondenza della scuola, le navette fermano in via Betti 56 (in corrispondenza della fermata dei Servizi Scuola)

A Bonola M1 fermano in via Ugo Betti (in corrispondenza della fermata della linea 69)

MATTINA, PARTENZE DA BONOLA

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:55

POMERIGGIO, PARTENZE DALLA SCUOLA

Prima corsa alle 12:05

Ultima corsa alle 14:46

Molinari, Vespucci, Maxwell, Besta, Caravaggio (zona Cimiano), Leonardo da Vinci e Falck (Cologno)

Queste scuole sono servite dalla linea ISTITUTI CIMIANO M2 (via Crescenzago/via Don Calabria) < > ISTITUTI COLOGNO NORD M2 (via L. Da Vinci).

FERMATE

Udine M2: le navette fermano in via Carnia, dopo piazza Udine (in corrispondenza delle fermate dei bus 55, 75 e 925)

Cimiano M2: le navette fermano in via Don Calabria/via Pusiano. Fermata utile per raggiungere gli istituti Molinari, Vespucci, Maxwell, Besta e Caravaggio

Crescenzago M2: le navette fermano in via Rizzoli/via Cazzaniga

Cascina Gobba M2: le navette fermano nel piazzale della stazione M2. In direzione Cologno Nord, le navette fermano in via Padova.

Cologno Sud M2: le navette fermano in via Giovanni XXIII

Cologno Centro M2: le navette fermano in via Dalla Chiesa/via Dall'Acqua

Cologno Nord M2: le navette fermano in via C. A. dalla Chiesa (in corrispondenza delle fermate dei bus 701, 702 e 707). Fermata utile per raggiungere gli istituti Falck e Leonardo Da Vinci

MATTINA, PARTENZE DA COLOGNO NORD M2

Prima corsa alle 7:00 (lun-ven); alle 7:05 (sabato)

Ultima corsa alle 9:36 (lun-ven); alle 8:35 (sabato)

POMERIGGIO, PARTENZE DA CIMIANO M2

Prima corsa alle 12:55 (lun-ven); alle 12:05 (sabato)

Ultima corsa alle 16:55 (lun-ven); alle 15:35 (sabato)

Verri e Einstein

Queste scuole sono servite dalla linea ISTITUTI LODI M3 (via Lattanzio/ Via Einstein) < > SAN DONATO M3.

FERMATE

In corrispondenza delle scuole, le navette fermano in via Tertulliano, dopo via Lattanzio.

Nuova fermata: Rogoredo M3

A San Donato M3 fermano in via G. Impastato (in corrispondenza delle fermate dei bus turistici).

MATTINA, PARTENZE DA SAN DONATO M3

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:30

POMERIGGIO, PARTENZE DALLE SCUOLE

Prima corsa alle 11:55

Ultima corsa alle 15:07

Torricelli, Varalli e Allende

Queste scuole sono servite dalla linea ISTITUTI PIAZZA ABBIATEGRASSO M2 (via Dini) < > FAMAGOSTA M2.

FERMATE

In corrispondenza delle scuole, le navette fermano in piazza Abbiategrasso M2 (in corrispondenza della fermata del bus 65).

A Famagosta M2 fermano in via Famagosta 75 (in corrispondenza delle fermate dei bus 95 e NM2).

MATTINA, PARTENZE DA FAMAGOSTA M2

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:48

POMERIGGIO, PARTENZE DA PIAZZA ABBIATEGRASSO M2

Prima corsa alle 13:00

Ultima corsa alle 16:36

Gentileschi e Cardano

Queste scuole sono servite dalle linee

ISTITUTI LAMPUGNANO (via Natta) < > BISCEGLIE M1

ISTITUTI LAMPUGNANO (via Natta) < > MOLINO DORINO M1

FERMATE

In corrispondenza delle scuole, le navette fermano vicino alle fermate del bus 68, davanti alla stazione Lampugnano M1:

- via Natta, dopo via Ziegler (per Bisceglie M1)

- via Natta, dopo via Trenno (per Molino Dorino M1)

via Venegoni/via Pio II

A Bisceglie M1, fermano in via F. Parri (in corrispondenza della fermata del bus 76).

A Molino Dorino M1, fermano in piazzale della stazione metropolitana (in corrispondenza della fermata del bus 35).

MATTINA, PARTENZE DA BISCEGLIE M1 PER LAMPUGNANO M1

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:37

POMERIGGIO, PARTENZE DA LAMPUGNANO M1 PER BISCEGLIE M1

Prima corsa alle 12:20

Ultima corsa alle 16:21

MATTINA, PARTENZE DA MOLINO DORINO M1 PER LAMPUGNANO M1

Prima corsa alle 7:00

Ultima corsa alle 9:36

POMERIGGIO, PARTENZE DA LAMPUGNANO M1 PER MOLINO DORINO M1

Prima corsa alle 12:20

Ultima corsa alle 16:19