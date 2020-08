Si corre la Milano-Sanremo, bus e tram Atm deviati: ecco orari e cambiamenti di percorso

Largo ai ciclisti. Domenica 8 agosto, per permettere il passaggio della classica Milano-Sanremo - già pesantemente trasformata nel suo storico percorso - Atm dovrà modificare il percorso di alcune linee di autobus e tram.

Numerose strade del centro di Milano - il ritrovo dei corridori è previsto al Castello - saranno infatti chiuse alle auto e a tutti i mezzi e l'azienda di Foro Bonaparte ha già stilato il proprio personale "piano traffico". A subire deviazioni e cambiamenti di percorso, dalle 8.30 alle 11.30 circa, saranno 11 linee tra bus e tram.

Ecco nel dettaglio tutte le deviazioni:

Linea 1

Cambia percorso, in entrambe le direzioni, tra via Broletto e viale Certosa, passando per via Ponte Vetero, Lanza M2, p.za Lega Lombarda, via Nono, Ceniso M5 e p.za Firenze.

Non passa per Cairoli M1 e Cadorna M1.

Linea 14

Da Cimitero Maggiore fa il solito percorso fino a c.so Colombo, poi invece di svoltare in v.le Coni Zugna, prosegue dritto fino a P.ta Genova dove fa capolinea.

Non passa per v.le Coni Zugna, via Solari, via Giambellino, p.za Napoli, San Cristoforo, Lorenteggio.

Linea 16

Fa servizio su due tratte:

Monte Velino -Duomo M1 M3.

San Siro - p.za 6 Febbraio, passando per p.le Baracca, via Ariosto, l.go V Alpini, via V. Monti.

Non passa per Cordusio M1, c.so Magenta, via Orefici.

Linea 19

Fa servizio su due tratte:

p.za Castelli - Segesta M5, passando per l.go V Alpini, via Ariosto, c.so Vercelli, p.za Piemonte, via Ravizza, via Sanzio, via Faruffini, p.le Brescia, via Albertinelli.

Lambrate FS/M2 - p.za Fontana.

Non passa per l.go Augusto, Missori M3, Duomo M1 M3, via Orefici, Cordusio M1, via Meravigli.

Linea 50

Fa la fermata in via Boccaccio prima di piazza Virgilio.

Non passa per Cadorna M1 M2, Cairoli M1.

Linea 57 - dalle 8 alle 11:30

Fa temporaneamente capolinea in l.go Medici.

Non passa per p.za Morselli, v.le Elvezia, p.za Lega Lombarda, Arena, Lanza M2, Cairoli M1.

Linea 58

Fa la fermata in via Boccaccio prima di piazza Virgilio, passando per Porta Vercellina, Conciliazione M1.

Non passa per via San Vittore, l.go D’Ancona, Cadorna M1 M2.

Linea 61

Cambia percorso passando per via Manin, p.za lega Lombarda, v.le Elvezia, via Douhet, via Melzi D’Eril, via Canova (direzione p.za Napoli) e per via Canova, via Melzi D’Eril, v.le Byron, v.le Elvezia, p.za Lega Lombarda, p.le Biancamano, via della Moscova, l.go La Foppa, via Statuto, l.go Treves, via Balzan, via Montebello via De Marchi, via Fatebenefretelli (direzione l.go Murani).

Linea 94

Da Porta Volta fa il solito percorso fino a c.so Genova, poi prosegue in c.so Colombo, v.le Coni Zugna, via Ghisleri e v.le Papiniano.

Non passa per Sant’Ambrogio M2, Cadorna M1 M2.

Linea 323 - dalle 10 alle 11:30

Da Bisceglie M1 fa il solito percorso fino a via Don Minzoni, poi prosegue dritto, percorre via Croce e in via Gramsci fa temporaneamente capolinea (con linea 322).

Non passa per via De Nicola e la stazione ferroviaria di Cesano Boscone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Linea 327 - dalle 10 alle 11:30

Il bus in partenza alle 10:09 da Bisceglie cambia percorso fino a via Croce (Nuova Vigevanese), passando per via Kuliscioff, via Volta, via Colombo, via Borsini, via Sanzio, via Grandi, via Pogliani, via Battisti, via Roma, via Curiel, via Tigli, via Betulle, via Acacie, via Canova, via Don Sturzo, via Don Minzoni e via Gramsci.

Il bus in partenza alle 10:10 da Trezzano sul Naviglio fa il solito percorso fino a Nuova Strada Vigevanese dopo via de Nicola.