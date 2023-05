Al Buzzi due nuovi monitor high-tech

Nuovi monitor di ultima generazione per prevenire patologie e personalizzare gli interventi. L'inaugurazione lunedì 15 maggio all'ospedale dei bambini Buzzi di Milano.

La strumentazione hi-tech, donata da a Fondazione Buzzi da Rilastil, consente di evidenziare il rischio di patologie materne e fetali, così da adottare per tempo interventi su misura, intensificando i controlli o ricoverando le pazienti nel reparto di medicina materno fetale, diretto da Irene Cetin. Con questi macchinari si prevede di monitorare ogni anno un centinaio di mamme con condizioni gravi quali ipertensione gestazionale, preeclampsia severa o diabete. In particolare, i nuovi monitor consentono di controllare quotidianamente la frequenza cardiaca fetale ed effettuare valutazioni computerizzate. Questo parametro, se alterato, potrebbe infatti indicare un ridotto apporto di ossigeno attraverso la placenta e la presenza di un problema neurologico del feto, inducendo ad esempio lo staff medico ad anticipare il parto, o a prevedere ulteriori indagini o terapie.

"Il monitoraggio della frequenza cardiaca fetale è il metodo più importante che abbiamo attualmente per verificare che il feto sia in buone condizioni e riceva un adeguato apporto di ossigeno - spiega Cetin, direttrice di ostetricia, ginecologia e neonatologia dell'ospedale Buzzi -. Quindi la possibilità di utilizzare questi nuovi monitor, grazie a questa donazione, è di grande rilevanza per ridurre la mortalità in utero e le complicazioni che agiscono sulle funzioni cerebrali". Il monitoraggio del benessere fetale con le nuove apparecchiature verrà anche utilizzato anche per donne con malattie meno gravi, che hanno manifestato qualche problema nelle ultime settimane di gravidanza, o su altre per le quali si è deciso di indurre il parto in sicurezza e serenità.

"La generosa donazione dell'Istituto Ganassini" al quale fa capo il brand Rilastil,"grazie alla collaborazione con Fondazione Buzzi - afferma Alessandro Visconti, direttore generale dell'Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano - sottolinea ancora una volta un traguardo prestigioso raggiunto dal nostro ospedale nel garantire ogni giorno le migliori prestazioni e cure per il benessere dei nostri pazienti. I due monitor fetali, di ultima generazione, multifunzionali e con caratteristiche innovative per il benessere fetale in gravidanza, saranno in grado di rilevare contemporaneamente i parametri vitali del feto e della sua mamma, garantendo valutazioni diagnostiche terapeutiche immediate da parte dei nostri medici e professionisti altamente qualificati. Colgo l'occasione per sottolineare quanto la preziosa collaborazione tra l'ospedale e le associazioni sia fondamentale. Il loro costante supporto e le donazioni ricevute ci aiutano a confermare il Buzzi eccellenza e Hub di riferimento pediatrico e neonatale a livello nazionale e non solo".