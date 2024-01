L'ospedale Buzzi ha una nuova terapia intensiva pediatrica: tutti i piccoli pazienti sono stati trasferiti

Ha aperto le porte ai piccoli pazienti oggi la nuova terapia intensiva pediatrica dell’ospedale Buzzi di Milano, con il trasferimento di tutti i bambini nel reparto. Di tratta di una delle cinque terapie intensive pediatriche presenti in tutta la regione, con otto posti letto di cui tre ad alto isolamento e una stanza per le cure palliative, su un’area di 200 metri quadrati ristrutturati.

Il reparto è stato dotato di impianti all’avanguardia e la ristrutturazione ha seguito i migliori standard di sicurezza edile. Non mancano colori e disegni per far sentire i bambini ricoverati a loro agio e permettere una maggiore umanizzazione delle cure.

“È fondamentale nel processo di rilancio di qualità della sanità lombarda poter usufruire pienamente di questi spazi dedicati alla terapia intensiva pediatrica, tra l'altro particolarmente preziosi proprio in un momento di grande diffusione delle problematiche legate alle sindromi respiratorie, anche nei bambini”, ha commentato l’assessore al welfare Guido Bertolaso.

Anche Maria Grazia Colombo, direttore generale dell'Asst Fatebenefratelli-Sacco, ha rilasciato una dichiarazione: "Possiamo tornare ad accogliere i nostri piccoli pazienti in ambienti altamente tecnologici in linea con l'eccellenza clinica dei nostri professionisti".