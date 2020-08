Ecco i monopattini Voi in sharing: 'geofencing' per i parcheggi e (presto) caschi gratis

L'onda green continua a "travolgere" Milano. La sferzata "dolce" sulla mobilità voluta dal comune, anche per rispondere alle nuove esigenze dettate dall'emergenza coronavirus, si arricchisce da lunedì di un nuovo capitolo.

Il 31 agosto segna infatti l'esordio di "Voi", azienda fondata a Stoccolma nel settembre 2018 e già attiva in 11 Paesi, che è sbarcata con i suoi monopattini a Milano. La società svedese ha ufficialmente consegnato a palazzo Marino 750 monopattini in sharing che saranno disponibili a partire da subito per i noleggi.

I mezzi - ha fatto sapere Voi in una nota - saranno "di quarta generazione, il Voiager 3X, progettato internamente. Il roll-out del nuovo veicolo, con batteria sostituibile, presenta una riduzione di oltre il 50% dei costi giornalieri di ricarica, logistica e riparazione per monopattino. Voi opera con i più alti standard di qualità e fornisce agli utenti il miglior servizio possibile, con una costante manutenzione per garantirne la sicurezza", hanno spiegato dalla società, sottolineando che "Voi considera fondamentale consentire ai cittadini alternative di trasporto flessibile, leggero e sicuro, complementari a bus e metropolitane, e in grado contenere la congestione e i livelli di inquinamento in città".

Sicurezza e caschi gratis (a breve)

La stessa Voi ha poi sottolineato che ci sarà un costante confronto con palazzo Marino per "assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza, fra cui il corretto parcheggio e la conservazione dello spazio pubblico".

Per questo a fine settembre la società svedese lancerà a Milano la sua campagna “Siamo Voi”, un evento durante il quale saranno distribuiti caschi e impartiti mini training gratuiti sull’uso e sulle regole di parcheggio dei monopattini, per vivere la città in totale sicurezza.

Monopattini in sharing, prezzi e tarriffe

I 750 monopattini saranno disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il prezzo del servizio è di 1 euro per lo sblocco e di 19 centesimi per ogni minuto di utilizzo. Per il primo mese dal lancio non verrà applicato il costo di sblocco all’inizio della corsa e - ha annunciato Voi - "tutti i nuovi utenti riceveranno 5€ di bonus con il codice MILANO2020".

Previsti anche noleggi più lunghi: 24 ore a 9,99 o un mese a 39 euro con "un'assicurazione gratuita per tutte le corse". Inoltre, Voi - i cui monopattini avranno velocità massima di 25 chilometri orari - "incoraggia l'uso del casco e il corretto parcheggio dei monopattini tramite una tecnologia speciale di geofencing", quel perimetro virtuale che viene visualizzato nelle app dei mezzi in sharing che indicherà gli unici posti in cui sarà possibile lasciare la tavoletta elettrica.

“Diamo il benvenuto a questa nuova flotta di monopattini che si aggiunge al parco di veicoli in sharing che mettiamo a disposizione dei cittadini. Mezzi utilissimi per gli spostamenti brevi, i monopattini sono agili, sostenibili e integrati alla rete di trasporto pubblico ma da usare sempre con prudenza e attenzione perché non rispettare le regole della strada può essere pericoloso per sé stessi e per gli altri”, il commento di Marco Granelli, assessore alla mobilità del comune di Milano.

“Milano è una delle principali città simbolo della micro sostenibilità e siamo felici di lanciare i nostri monopattini in un territorio così propenso alla mobilità condivisa - ha esultato Lucas Bornert, general manager di Voi Technology Francia e Italia -. In Voi la sicurezza è nel nostro Dna e oggi più che mai mettiamo a disposizione la competenza e la formazione maturate per migliorare l'esperienza dei monopattini, assicurando ai nostri utenti affidabilità e introducendo garanzie continue”.

