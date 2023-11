A Milano è stata costruita la prima cabina elettrica secondaria sotterranea

A Milano è stata realizzata la cabina elettrica secondaria completamente interrata. Si tratta di un prototipo realizzato da A2a in collaborazione con Schneider Electric ed è stata inaugurata nella mattinata di venerdì 17 novembre. Alla cerimonia erano presenti l’amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini, dell’assessora al verde del comune di Milano Elena Grandi e Aldo Colombi, Presidente e amministratore delegato di Schneider electric Italia.

L’infrastruttura di via Raffaele Rubattino è stata pensata per rendere più affidabile la rete cittadina, grazie alle sue caratteristiche tecniche è in grado di rispondere alle sfide del cambiamento climatico: infatti, la cabina è stata realizzata per resistere alle condizioni ambientali più critiche, come i rischi legati ad ondate di calore o allagamenti. Inoltre, il suo design innovativo risolve le problematiche legate alle dimensioni di una cabina tradizionale, riducendo il volume occupato e consentendo una maggiore flessibilità nella posa, in modo da ottimizzare lo spazio a disposizione senza impattare sull’ambiente circostante grazie al suo posizionamento sotto la superficie del suolo.

Il progetto si inquadra nel Piano Industriale al 2030 di Unareti – oltre 1 miliardo di euro di investimenti per Milano – che prevede lo sviluppo e il rinnovo della rete cittadina, la posa di 10 nuove cabine primarie (due già realizzate e in servizio, Rozzano e San Cristoforo) e nuove cabine di trasformazione da media a bassa tensione, per potenziare l’infrastruttura e supportare le nuove connessioni.