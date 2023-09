Le nuove cabine telefoniche per chiamare gratis, ricaricare gli smartohone e chiedere soccorso

Dalle cabine telefoniche alle stazioni digitali. Partiranno a Milano, dove ne saranno installate 450 fin dal 2024, per poi arrivare in altre 13 città italiane, per un totale di 2.500 postazioni. Le stazioni 'intelligenti' di nuova generazione sono state presentate da Tim venerdì, in occasione dell'Italian Tech Week. Presso le stazioni si possono ricaricare gli smartphone, effettuare pagamenti digitali, ma anche chiamare (gratuitamente) numeri fissi e mobili nazionali.

Le cabine saranno attrezzate, tra l'altro, per le persone con disabilità motorie o barriere linguistiche e visive, che potranno accedere alle informazioni e ai servizi con applicazioni 'sensoristiche'. Un tasto speciale, denominato 'Women+', consentirà di accedere immediatamente a un servizio di supporto con operatore per segnalareuna situazione di rischio sulla violenza contro le donne o sulla microcriminalità.

Attraverso le stazioni, poi, gli enti locali potranno fornire servizi informativi sul turismo, i cinema, i teatri, i concerti, gli eventi e i musei; acquistare biglietti, prenotare taxi e ristoranti e ottenere informazioni sui mezzi di trasporto e la viabilità. "Trasformiamo la cabina tradizionale, nata negli anni '50, in uno sportello multiservizi che contribuirà a rendere le nostre città più sensibili", ha detto Pietro Labriola, ad del Gruppo Tim.