Un parco sopra i binari e nuove case: il piano per il nuovo quartiere in centro

Coprire i binari dietro la stazione con un parco da 30mila metri quadri e costruire abitazioni e negozi. Questo il piano da 800 milioni di euro per creare un nuovo quartiere a Cadorna.

Il nuovo quartiere in centro a Milano

Il progetto è stato presentato a Ferrovienord dalla società di servizi immobiliare Nhood, specializzata in riqualificazioni urbane e ha già ricevuto la dichiarazione di fattibilità. Tra un anno si deciderà se procedere alla realizzazione del piano, che prevede la copertura dei binari della linea ferroviaria regionale, nell’area compresa tra la stazione di Milano Cadorna e il ponte di via Mario Pagano.

La proposta presentata prevede la realizzazione di una copertura dei binari che si estenderebbe per 60mila metri quadri, di cui la metà sarebbero adibiti a parco urbano. Nel nuovo quartiere troverebbero spazio edifici residenziali, negozi e hotel, oltre alla 'Fabbrica dell'ossigeno', un polo scientifico e divulgativo che prenderebbe vita in collaborazione con il Politecnico di Milano.

Il piano si inserisce nel progetto di rigenerazione urbana ed extraurbana 'Fili' del gruppo Fnm Spa. La sua fattibilità per Ferrovienord, “riguarda la rilevanza e la compatibilità dell’intervento proposto rispetto ai fini istituzionali della gestione e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria”. Il consiglio di amministrazione di Ferrovienord ha anche stabilito di fare istanza alla Regione perché Palazzo Lombardia promuova l'accordo di programma, con tutti gli enti competenti, finalizzato alla prosecuzione del procedimento previsto dal codice dei contratti pubblici.



Il progetto è stato depositato da Ceetrus Italy grazie a un team di consulenti di fama internazionale e nazionale. Il valore complessivo dell’operazione è di circa 800 milioni di euro con un contributo pubblico richiesto di circa 180 milioni di euro. A Milano, Nhood ha già presentato piani per la riqualificazione di piazzale Loreto e per il centro di architettura e design da realizzare in via Sammartini.