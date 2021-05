Domani nei bar di Milano caffè gratis per celebrare la riapertura

Un altro pezzetto di normalità (ri)conquistata da festeggiare. Martedì 1 giugno, giorno in cui i clienti potranno nuovamente entrare all'interno di bar e ristoranti, Illy ha deciso di regalare il caffè a tutti gli italiani per, hanno spiegato in una nota dalla società, "celebrare e ricordare questo giorno".

"L'espresso sarà offerto negli Illy Caffè e in tutti i bar partner aderenti all’iniziativa", che è stata ribattezzata come RipARTiAMO e servirà per onorare "il rito dell’espresso al bar, a cui in questi mesi abbiamo dovuto rinunciare".

Sono oltre 3 mila i bar aderenti in tutta Italia, molti dei quali a Milano, che sono visibili sull'app di Illy. “Vi sono delle giornate simboliche nella vita e nelle attività di ciascuno di noi: confidiamo che questo 1° giugno 2021 lo sarà - ha commentato Massimiliano Pogliani, amministratore delegato di illycaffè -. RipARTiAMO vuole essere un messaggio di speranza per guardare con fiducia al futuro, dopo 15 mesi di restrizioni, con le gravi difficoltà che la pandemia ha causato al mondo del bar, in uno scenario che mutava di settimana in settimana, finalmente riapre il servizio all'interno dei locali, riprende vita il consumo del caffè al banco, una tradizione legata alla meraviglia e all'aroma dell'espresso".

"Possiamo tutti sperare che a partire da questa data il peggio sia alle spalle, supportati da una prospettiva diversa, sia per il rapido progredire delle vaccinazioni, sia per l'impegno del sistema sanitario e per la diffusione consapevole delle misure di sicurezza e prevenzione. Con questa iniziativa - ha concluso il manager di Illy - vogliamo esprimere tutta la nostra gratitudine e vicinanza ai nostri partner e ai nostri consumatori, perché illy significa innanzitutto essere una comunità che si ritrova ogni giorno davanti a una tazzina di caffè”.