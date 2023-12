Il calendario delle chiusure scolastiche 2024 a Milano e in Lombardia

Oggi è l’ultimo giorno di scuola prima delle festività natalizie in Lombardia, ma per gli alunni che frequentano anche il sabato la pausa effettiva inizierà domenica. Gli studenti torneranno sui banchi l’8 gennaio 2024. Per questo anno scolastico le lezioni termineranno l’8 giugno. Vediamo le prossime chiusure scolastiche a Milano e in tutta la regione.

Dopo Natale, Capodanno ed Epifania, le prossime ferie lunghe per gli studenti saranno quelle pasquali, con le scuole lombarde chiuse dal 28 marzo al 2 aprile. Prima, però, due giorni di stop per Carnevale, il 12 e 13 febbraio (ponte lungo considerando che saranno un lunedì e un martedì). Come ogni anno, anche per il 2024 alle chiusure per festività si aggiungono i vari giorni di festa e i relativi ponti.

Sono già state comunicate anche le date per gli esami di maturità del 2024. La prima prova si terrà mercoledì 19 giugno, la seconda giovedì 20. Entrambe le verifiche inizieranno alle 8.30.