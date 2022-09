Da oggi si può cambiare data ai biglietti Trenord

Da oggi è possibile cambiare data di utilizzo ai biglietti (digitali) Trenord. La funzione, come ha fatto sapere l'azienda di trasporti attraverso una nota, è disponibile per l'app e sui siti di Trenord e Malpensaexpress per chi ha comprato i ticket sui canali digitali.

Per ogni biglietto, è possibile cambiare la data fino a un massimo di tre volte; la modifica deve essere effettuata entro la mezzanotte del giorno precedente il viaggio.

Come si cambia data

Sull'app Trenord basta andare nella sezione "Biglietti" della propria area personale, cliccare su "Visualizza o modifica" e successivamente su "Cambia data e ora". In pochi click, il viaggatore deve poi scegliere una nuova data per il viaggio e confermare i dati indicati.

Sui siti, invece, bisogna andare nell’area personale e selezionare il titolo di viaggio, cliccare sui tre puntini rossi e inserire la nuova data scelta per il viaggio.