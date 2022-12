Nuove fermate (provvisorie) per alcuni tram Atm a Milano

Dal 2 al 5 gennaio diverse linee di tram Atm cambiano percorso e fermate. È, infatti, in programma la manutenzione dei binari in piazza Cordusio e lavori stradali in via Bixio in centro a Milano. Atm ha comunicato tutte le modifiche che riguarderanno Linee 2, 12, 14, 16, 19 e NM1.

Tram 2

Fa servizio come al solito nelle tratte Negrelli-via Torino e Baiamonti-Bausan. Non passa in via Bramante, via Legnano, Lanza, via Broletto, via Orefici e Mazzini. In alternativa, usate M1 tra Duomo e Lotto, poi M5 fino a Monumentale. Oppure M3 tra Duomo e Zara, poi M5 fino a Monumentale.

Tram 12

Fa servizio tra Roserio-Monumentale e Molise-Missori. Non passa in via Bramante, via Legnano, Lanza, via Broletto, via Orefici e Mazzini. In alternativa, usate M5 tra Monumentale e Zara, poi M3 fino a Missori.

Tram 14

Fa servizio tra Cimitero Maggiore-Ponte Vetero e via Torino-Lorenteggio. Salta la fermata Cordusio.

Tram 16

Fa normale servizio tra San Siro-Baracca e Missori-Monte Velino. Non percorre la tratta Baracca-Missori. In alternativa, tra Conciliazione e Duomo usate M1.

Tram 19

Devia nelle due direzioni e salta le fermate tra via Bixio e piazza Virgilio. Quando deviano, i tram fermano in via Regina Giovanna, Tunisia, via Lazzaretto, viale Vittorio Veneto, via Turati, via Manzoni, Santa Margherita, Tommaso Grossi, via Broletto, Foro Bonaparte, Cadorna. In alternativa, tra Porta Venezia e Conciliazione usate M1.

Bus NM1

Devia e salta le fermate tra via Gonzaga (Duomo) e Conciliazione. Fa una fermata a Cairoli insieme alla linea 61.