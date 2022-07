Un camion Amsa incastrato alla montagnetta del Portello

Un camion dell'Amsa bloccato in salita su una collina. Succede al Parco Industria Alfa Romeo del Portello, dove il mezzo è rimasto fermo in seguito a un'avaria da mercoledì a giovedì, prima all'alba.

(Il mezzo bloccato in pendenza)

"Questo camion è in questa posizione precaria e pericolante da mercoledì pomeriggio - ha scritto una lettrice di MilanoToday -. Nessuno ha provveduto a transennare la strada e i pedoni continuano a transitare sulla collinetta del Portello col rischio che il camion si ribalti".

"Nella giornata di mercoledì 6 luglio un automezzo Amsa è rimasto bloccato per un problema tecnico all’interno del Parco Alfa Industria durante le regolari attività di servizio - precisano dall'azienda addetta alla gestione di rifiuti cittadini -. Sono stati tempestivamente contattati i vigili del fuoco e la polizia locale per l’ausilio necessario e la messa in sicurezza dell’automezzo, recuperato la mattina del 7 luglio".

Anche il comando provinciale dei vigili del fuoco di via Messina conferma di essere intervenuto giovedì mattina per rimuovere il camioncino in panne. Nelle ore trascorse tra il guasto e la messa in sicurezza, quindi, il camion dell'Amsa è effettivamente rimasto in bilico sulla montagnetta. In questo frangente, però, precisano da Amsa "il mezzo è stato presidiato dal nostro personale, e mai abbandonato, in attesa che arrivassero i vigili del fuoco".