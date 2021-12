Il camion della Coca Cola a Milano per Natale (con villaggio a tema)

Coca Cola e il suo iconico camion tornano a Milano per il Natale. Quest'annno il truck sarà al 100% elettrico e verrà allestito un 'villaggio magico di Babbo Natale', il 'Real magic village' realizzato in piazza XXIV Maggio in collaborazione con Radio Deejay, dove si potrà fare un gesto per aiutare gli altri.

Il primo Coca-Cola truck tour 100% elettrico, in partnership con Abb e Volvo Trucks, farà tappa a Milano martedì 7 e mercoledì 8 dicembre. Dalle 11 alle 21 piazza XXIV Maggio ospiterà il 'Real magic village' trasformandosi in una cittadella di Babbo Natale che invita tutti a vivere un'esperienza indimenticabile, riscoprendo la gioia della condivisione con un semplice gesto di generosità.

Due iniziative, in particolare, consentiranno ai visitatori di contribuire alla causa: la Food Court, presso la quale sarà possibile degustare la pizza di Natale firmata dal pizzaiolo Francesco Capece, e il Christmas Market, un mercatino solidale di gadget Coca-Cola. Il ricavato di entrambe le attività sarà interamente devoluto a Banco Alimentare.

Prosegue per il quinto anno consecutivo la partnership tra Coca-Cola e Banco Alimentare, per dare un contributo alla lotta contro lo spreco alimentare e al contempo aiutare le persone in difficoltà, distribuendo, in questo caso, prodotti alimentari per quasi 3 milioni di pasti.