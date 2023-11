A Milano il camion per lo screening cardiologico gratuito

Riparte la campagna “Truck tour banca del cuore 2023”, il camion itinerante per le visite cardiologiche gratuite che sarà a Milano dal 5 al 7 novembre. Dalle 9 alle 19 il jumbo truck si fermerà in piazza Cadorna per dare la possibilità a tutti di sottoporsi a screening cardiologico completo. A tutti i pazienti verrà data una BancomHaert, una carta che prevede l’accesso a tutti gli esami effettuati, una cassaforte virtuale a cui accedere con password. Previsti anche dibattiti e incontri durante i tre giorni.

L’iniziativa è promossa dall’associazione nazionale medici cardiologici ospedalieri ed è parte del progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare Banca del Cuore. “Le malattie cardiovascolari, nonostante il percorso fatto negli ultimi decenni, costituiscono ancora la principale causa di morte in Italia: oltre il 40% dei decessi sono dovuti infatti a problemi cardiovascolari. La prevenzione è fondamentale, per molti anni ci siamo focalizzati sulla cura delle malattie ma non sul preservare la salute e a mio avviso vi è la necessità di cambiare approccio. Servono pertanto: una valutazione più precoce dei soggetti a rischio, campagne educazionali e il coinvolgimento della medicina generale”, ha spiegato Fabrizio Oliva, direttore di cardiologia del Niguarda.

Le prossime tappe del Truck saranno Firenze, Perugia, Rieti, Roma, Salerno, Matera, Lecce, Bari, Pescara, Ancona, Acri, Cosenza, Martirano, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Oristano, Savona, Casale Monferrato, Torino, Biella, Aosta, Milano, S. Donà di Piave, Trento, Udine e Piacenza.