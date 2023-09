Per i camion obbligo a Milano dei sensori per l'angolo cieco

Prenderà il via da lunedì 2 ottobre a Milano l'obbligo per i mezzi pesanti di circolare in città con i sensori di rilevamento per l'angolo cieco. L'annuncio, da parte di Palazzo Marino, era stato dato qualche settimana fa. Milano è la prima città in Italia a introdurre quest'obbligo dopo la serie di incidenti mortali che negli ultimi mesi hanno coinvolto i ciclisti.

"Per la prima volta in Italia - conferma l'assessora alla Mobilità Arianna Censi - Milano introduce l'obbligo di installazione del sensore per l'angolo cieco per i mezzi pesanti a protezione dei pedoni, dei ciclisti e di tutti gli utenti più deboli sulla carreggiata. Ma anche di coloro che utilizzano i mezzi pesanti, perché riteniamo che un incidente di questa natura sia un evento drammatico anche per loro e, di fatto, un incidente sul lavoro".

Così a partire dal 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, i mezzi pesanti potranno circolare nella ztl di Area B, che corrisponde a quasi tutta la città, solo se dotati di sistemi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti sia in prossimità della parte anteriore del veicolo sia sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta. Oltre che di apposito adesivo che segnala il pericolo dovuto all'angolo cieco.? Per tutti i mezzi pesanti e furgoni scatta l'obbligo di adesivo per la segnalazione della presenza dell'angolo cieco.