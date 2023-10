L'idea dei cammini religiosi per aumentare i turisti nel milanese

Far leva sui cammini religiosi per aumentare il flusso di turisti anche all'esterno dei confini di Milano. È l'idea di Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Moda e Marketing Territoriale di Regione Lombardia. "I cammini religiosi, di cui Pavia è crocevia riconosciuto dall'Unione Europea, possono essere una leva per far conoscere ai turisti anche territori 'fuori Milano' e la bellezza del turismo lento nella campagna lombarda", ha detto l'assessore della giunta Fontana nella mattinata di giovedì 19 ottobre.

"I cammini - spiega Mazzali- offrono la possibilità di vivere un'esperienza unica, immersi nella fede, nella tradizione, nella natura, in connessione con una storia millenaria. Il Pavese, territorio che dista pochi chilometri da Milano, è attraversato dalla via Francigena, uno degli itinerari 'religiosi' tra i più famosi nella storia d'Europa, che parte da Canterbury, in Inghilterra, e arriva a Roma. Riconosciuta dal 1994 come Itinerario culturale europeo, il percorso francigeno rappresenta la principale arteria italiana del turismo lento ed accoglie ogni anno decine di migliaia di pellegrini e turisti culturali da oltre 40 Paesi".

I Comuni della provincia di Pavia interessati dal tracciato pedonale della Via Francigena (in totale 126.7 km) - di cui alcuni tratti sono percorribili anche in bicicletta - sono: Pavia, Palestro, Robbio, Nicorvo, Mortara, Tromello, Garlasco, Gropello Cairoli, Carbonara al Ticino, San Martino Siccomario, Valle Salimbene, Linarolo, Belgioioso, Corteolona, Santa Cristina e Bissone, e Chignolo Po.

L'obiettivo dell'Assessorato Turismo della Lombardia, spiega Mazzali, "è quindi duplice: far conoscere il Pavese sia ai turisti stranieri, sia a tanti potenziali visitatori cittadini in cerca di turismo lento e fuori porta'". Questa, aggiunge, "è una terra dall'anima religiosa, ricca di chiese, abbazie e luoghi di culto, ma è anche costellata da splendidi castelli, borghi, vigne e centri termali".