I piccoli commercianti e artigiani milanesi festeggiano la Gioia della ripartenza

Una campagna piena di gioia... a Gioia. Non solo un giro di parole ma quanto realizzato pro bono da Wpp per celebrare la ripartenza delle attività con una campagna che coinvolge piccoli commercianti e artigiani locali e che ha già preso forma negli spazi della fermata della metropolitana di Gioia M2.

Wpp Gioia, questo il nome dell'iniziativa ideata dai creativi del campus Wpp di Milano, ha l’obiettivo di esaltare e celebrare la passione e l’abilità dei commercianti locali e il loro costante contributo alla comunità, invitando i cittadini a sostenere i negozi e le botteghe di quartiere, realtà messe a dura prova dalla pandemia.

Iniziata in occasione dell’inaugurazione ufficiale del nuovo Wpp Campus di Milano, la campagna sarà attiva fino al 22 ottobre nella fermata di Gioia, luogo scelto proprio per far emergere l’obiettivo dell’iniziativa di celebrare la gioia come meraviglioso stato d’animo associato alla ripartenza, oltre che come augurio per il futuro.

Dalla stilista emergente al barbiere, dal ristoratore al cameriere, passando per le commesse e i personal trainer, la campagna racconta le loro storie di vita reale, in modo personale e intimo, e le emozioni che hanno provato quando sono stati in grado di tornare a una nuova normalità mentre riaprivano le loro attività dopo mesi di difficoltà.

“La scelta di unire per la prima volta le competenze creative delle agenzie italiane di Wpp in una campagna pro bono che celebra l’ottimismo della riapertura della città di Milano, è un segnale del nostro impegno per aiutare la comunità imprenditoriale locale a crescere - commenta Simona Maggini WPP Country Manager in Italia -. Attraverso la campagna Wpp Gioia abbiamo voluto raccontare le storie delle persone che, con passione e dedizione, lavorano in piccole attività di quartiere. La creatività può e deve essere uno dei motori della ripartenza, ed è anche per questo che abbiamo voluto che il nostro nuovo Campus di Milano fosse un vero e proprio hub per il talento creativo. Aiutare le imprese a raccontare storie, obiettivi e idee nel miglior modo possibile non significa solo ritornare a una nuova normalità ma vuole anche essere uno stimolo per le persone a immaginare un futuro migliore e a impegnarsi per realizzarlo”.