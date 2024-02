Campagna contro cancro alla prostata e polmoni: chi verrà contattato

La Lombardia dà il via a programmi di screening per i tumori di prostata e polmoni. "Queste due patologie sono tra le più frequenti e gravi tra gli uomini, ma se individuate precocemente hanno maggiori possibilità di guarigione", ha spiegato l'assessore al welfare della regione Guido Bertolaso nella presentazione delle campagne.

La campagna contro il carcinoma alla prostata prenderà come target gli uomini tra i 50 e i 69 anni. Verrà inviato un invito per l'esecuzione dell'esame di rilevazione del Psa e la compilazione di un questionario sulla familiarità e sulle abitudini. Nel caso di risultato positivo il paziente verrà sottoposto a risonanza magnetica ed eventuale biopsia.

Per quanto riguarda il carcinoma polmonare, lo screening prenderà in esame fumatori ed ex fumatori tra i 55 e i 75 anni grazie a un questionario. Chi ha fumato un pacchetto di sigarette al giorno per 20 anni farà una Tc al torace con ripetizione dell'esame ogni due anni.