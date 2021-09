Il camper in giro per Milano per informare donne e uomini sul sesso

Materiale informativo sul sesso e un confronto, gratuito, con uno psicosessuologo. Anche a Milano sbarca "il mese della salute sessuale", con settembre che sarà completamente dedicato al benessere e salute sessuale.

Durex e il centro medico Santagostino, con l’obiettivo di promuovere comportamenti sempre più responsabili e consapevoli in ambito affettivo e sessuale, hanno deciso di offrire video consulti medici e video consulenze psicologiche gratuite a tutti i cittadini maggiorenni con una chat sul sito www.mesedellasalutesessuale.it.

Non solo appuntamenti da remoto, però. Perché verrà messo a disposizione di chiunque lo vorrà - e sempre in forma gratuita - un camper, a bordo del quale sarà possibile ricevere materiale informativo sul sesso sicuro e richiedere un confronto gratuito di 30 minuti con uno psicosessuologo.

Il camper sarà presente il 17 settembre, dalle ore 15 alle ore 21, in piazza Donne Partigiane; sabato 18 settembre dalle ore 16 alle 21 in piazza XXIV Maggio; giovedì 23 settembre, dalle ore 13.30 alle ore 19.30 in via Andrea Maria Ampère (zona pedonale di fronte al Teatro Leonardo); sabato 25 settembre, dalle ore 15 alle ore 21 in via Emilio Alemagna, difronte alla Triennale.