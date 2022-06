Il nuovo campo da basket in centro a Milano (pagato da Oakley)

È stato completamente rifatto da cima a fondo il campo da basket di via Sammartini a Milano, di fianco alla Stazione Centrale. Il playground (rinnovato da Oakley) è quasi ultimato, mancano giusto i canestri ma tutto sarà pronto per sabato 18 giugno quando verrà inaugurato con competizioni a premi, esibizioni di street dance, dunk show e molto altro.

Basket ma non solo, nelle prossime settimane verrà riqualificato anche il parchetto pubblico nelle vicinanze del campetto. Il giardino - spiegano dal marchio del gruppo Luxottica - verrà convertito in un luogo di socializzazione per giovani e meno giovani, grazie a nuove infrastrutture dedicate alle famiglie, ai bambini e agli anziani.

L'obiettivo è mantenere il campo e l'area attorno come nuovi e per questo Oakley ha annunciato che si occupera di tutte le manutenzioni del caso. "L’impegno preso verso la città di Milano sarà continuativo e si protrarrà nel tempo a lungo termine - ha detto Rossano Loperfido, country manager di Whosale Italia -. È nostra intenzione continuare i lavori di manutenzione e le migliorie alle infrastrutture anche oltre l’inaugurazione del 18 giugno, una promessa alla comunità locale che ci impegniamo a mantenere."