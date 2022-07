Il campo da basket nella periferia di Milano che ricorda i mattoncini di Lego

Lo street artist Abel.Bael, il compleanno (90esimo) di Lego Italia e un playground per la pallacanestro in via Lessona, nel quartiere milanese di Quarto Oggiaro, gestito da un'associazione di quartiere, "Quarto Oggiaro Vivibile". Unendo i puntini si trova il risultato: la riqualificazione del campetto, firmata da un artista su iniziativa di un'azienda che, per festeggiare il traguardo dei 90 annidi esistenza, ha regalato alla città qualcosa di speciale.

Il tutto si è trasformato in un evento aperto alla cittadinanza, con famiglie, bambini, ragazzi e un ospite come Giulio Maria Papi, giocatore di pallacanestro in carrozzina, titolare della Pallacanestro Cantù e della Nazionale italiana.

"La grafica modulare mi ha sempre affascinato", commenta il grafico Abel.Bael: "L’idea che con un sistema di pochi elementi ripetuti e combinati si possa creare una moltitudine di soggetti mi ha permesso di sviluppare uno stile riconoscibile ma dalle infinite combinazioni. La magia del creare abbinata al gioco ha definito sin dalla prima collaborazione con Lego un parallelismo incredibile tra la mia produzione artistica e il mondo dei mattoncini. Per celebrare i 90 anni del gruppo abbiamo unito le energie e, mattoncino dopo mattoncino, abbiamo progettato un playground. Il campo da basket è una palestra di vita, un luogo dove prendiamo una pausa dal mondo digitale e dove possiamo coltivare e celebrare l’aggregazione, l’inclusione, lo sport e la passione per il gioco".