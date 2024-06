A Baggio ci sarà un nuovo campo da calcio per i ragazzi

Ci sarà un nuovo campo da calcio all’oratorio della Madonna dei poveri a Baggio, periferia Ovest di Milano. È quanto prevede il progetto “In gioco per il Futuro”, frutto dell’impegno delle fondazioni Milano, Snaitech e Costruiamo il futuro. Il progetto è stato presentato domenica 2 giugno in occasione della giornata nazionale dello sport con la partecipazione del vice presidente onorario del Milan Franco Baresi e del presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro Maurizio Lupi.

I lavori per il nuovo campo dovrebbero iniziare nelle prossime settimane con la demolizione dell’attuale struttura da gioco. Il nuovo impianto sarà in erba sintetica e recintato, in modo da renderlo più sicuro. “Quello su cui ci troviamo è il sesto spazio riqualificato da Fondazione Milan a Milano attraverso il progetto ‘assist-mission playground’, a testimonianza di un impegno continuativo nei confronti della comunità locale”, ha detto Baresi durante la presentazione. Il campetto, più nel dettaglio, si trova all’interno di un quartiere abitato da circa 30mila persone, mentre attorno all’oratorio gravitano circa 10mila persone.

“Inclusività, solidarietà, integrazione: lo sport è un potente acceleratore dell’intensità e della velocità con cui alcuni valori, che la Fondazione Costruiamo il Futuro promuove fin dalla sua nascita con forza, si possono diffondere all’interno dei territori e tra le persone - ha sottolineato Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro -. Per questo motivo abbiamo pensato di dar vita, assieme al fondamentale contributo delle Fondazioni Milan e Snaitech, a un progetto che consentisse a tanti ragazzi e ragazze di poter continuare a condividere momenti di svago e crescita attraverso un gioco splendido come il calcio. E la scelta di Baggio non è casuale. All’interno di una città importante come Milano, ogni singolo quartiere dev’essere considerato centrale e ottenere il massimo grado di attenzione e cura. ‘In Gioco per il Futuro’ è uno dei nostri modi di mettere concretamente le periferie al centro”.