Un campo da padel (riscaldato) sotto Palazzo Lombardia

Un campo da padel temporaneo torna in piazza di Città di Lombardia a Milano. A disposizione fino al 31 gennaio 2022, lo spazio è stato inaugurato della startup Z Padel Club, già presente la scorsa estate con un'iniziativa analoga in piazza Gae Aulenti.

Questa volta il club Z sarà in piazza Città di Lombardia, la piazza coperta più grande d’Europa, con un campo a disposizione degli appassionati fino al 31 gennaio 2022 e prenotabile al seguente link: zpadelclub.com/prenota-campo. Dal punto di vista strutturale e organizzativo, il nuovo club in Regione comprenderà un punto accoglienza, armadietti intelligenti realizzati per garantire massimo comfort agli appassionati e, appunto, un campo che, come quelli precedentemente realizzati in Gae Aulenti, sarà altamente innovativo, poiché dotato di sistemi di registrazione dei match grazie alla tecnologia 'Eyes On' e, allo stesso tempo, anche di un sistema di riscaldamento, in grado di alzare la temperatura sul terreno di gioco di ben 7° C rispetto all’area circostante, garantendo così una migliore esperienza.

Nella realizzazione del campo, assicurano gli organizzatori, è stata prestata attenzione anche alla sostenibilità: per ridurre al minimo l’utilizzo del cemento, infatti, poiché di rapida installazione e di veloce realizzazione, sono stati utilizzati alcuni container. “Grazie al nostro nuovo club temporary daremo l’opportunità agli appassionati di giocare nella stessa location in cui si è tenuto il torneo Fip Gold, vetrina di portata internazionale a cui hanno preso parte i migliori giocatori del mondo – afferma Marco Maillaro, uno dei soci fondatori di Z Padel Club –. Per l’occasione abbiamo anche stipulato un accordo con la palestra Fit Mi, situata proprio all’interno di Palazzo Lombardia, per mettere a disposizione dei giocatori gli spogliatoi e, di conseguenza, garantire loro un ulteriore comfort. Siamo una startup molto ambiziosa e proprio per questo, dopo la realizzazione del primo temporary in Gae Aulenti e la partecipazione al Fip Gold in veste di co-organizzatori, abbiamo scelto Piazza Città di Lombardia come location per realizzare questo nuovo club. Il progetto, denominato 'Z Padel Christmas', ha ottenuto il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano. E non è tutto, infatti, il campo sarà a disposizione delle scolaresche per lezioni mattutine in compagnia di maestri qualificati. Questa nuova apertura conferma la nostra volontà, in quanto realtà di spicco del settore, di diventare un punto di riferimento nel mondo del padel che, con il passare dei mesi, continua a crescere, catturando l’attenzione non solo degli appassionati, ma anche dei media e degli investitori di tutto il mondo”.